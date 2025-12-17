Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Silver Price Today: कानपुर सराफा बाजार में पहली बार चांदी दो लाख के पार, एक साल में 117.1 प्रतिशत की उछाल

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    Gold Silver Price Today 17 Dec 2025: कानपुर के सराफा बाजार में चांदी पहली बार दो लाख रुपये के पार पहुंच गई है। एक साल में चांदी की कीमतों में 117.1 प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Gold Silver Price Today 17 Dec 2025: सराफा बाजार में चांदी पहली बार दो लाख रुपये किलो के पार हो गई है। बुधवार को 7,300 रुपये प्रति किलो की उछाल के साथ चांदी दो लाख पांच हजार रुपये पर पहुंच गई है। पिछले एक वर्ष के अंदर की बात कहें तो चांदी ने एक लाख और दो लाख दोनों आंकड़ों को पार कर लिया है। एक वर्ष पहले 17 दिसंबर को कानपुर सराफा बाजार में चांदी 91,800 रुपये प्रति किलो थी और तब से इसमें 117.1 प्रतिशत की उछाल आ चुकी है। इसीलिए पिछले एक वर्ष में चांदी की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    चाहे निवेशक हों या आम ग्राहक सराफा बाजार को लेकर सभी आकर्षित हैं। जिनके घरों में आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम हैं, वे सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों को देखकर अभी से खरीदारी कर लेना चाहते हैं। सभी को लग रहा है कि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ जाएंगी। वे जितने जेवर खरीदना चाहते हैं, आने वाले समय में उनके जेवरों का भार और कम हो जाएगा। दूसरी ओर निवेशकों को लग रहा है कि सोने और चांदी में निवेश सबसे अच्छा है। इसमें निवेश कर अच्छा लाभ लिया जा सकता है। इसके चलते ही बिक्री भी हो रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं।

     


    15 दिसंबर को चांदी 1,99,300 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई थी लेकिन 16 दिसंबर को चांदी घटकर 1,97,700 रुपये पर पहुंच गई। बुधवार को चांदी ने अब तक के सभी रिकार्ड तोड़े और 2,05,000 रुपये किलो हो गया था। दूसरी ओर सोना बुधवार को 600 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,35,900 रुपये पर पहुंच गया।
    यूपी सराफा एसोसिएशन के सचिव रामकिशोर मिश्रा के मुताबिक चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं।