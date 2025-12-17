Kanpur Mandi Bhav: 17 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में बुधवार 17 दिसंबर को थोक भाव में हलचल देखने को मिली। अनाज, दलहन, दाल, तिलहन और सराफा बाजार में कीमतें ऊंचे स्तर पर रहीं। गेहूं, चना, अरहर और मसूर के भाव स्थिर से मजबूत बने रहे, जबकि दालों में मांग के कारण ऊंचे दाम दर्ज किए गए। तिलहनों और खाद्य तेलों में भी मिलाजुला रुख रहा।