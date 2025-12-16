Kanpur Metro: बारादेवी से नौबस्ता तक मेट्रों का सपना जल्द होगा पूरा, एलिवेटेड सेक्शन के 5 स्टेशनों पर एस्केलेटर हुए इंस्टाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कारिडोर–1 के तहत तीसरे चरण में मेट्रो को कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक विस्तारित करने का काम तेजी से पूरा करने का काम चल रहा है। बारादेवी से नौबस्ता तक के पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता पर कुल 15 एस्केलेटर इंस्टाल करने का काम पूरा कर लिया गया है।

इन सभी स्टेशनों पर प्रवेश द्वार से कानकोर्स व कानकोर्स से प्लेटफार्म तक आने-जाने के लिए सभी स्टेशन पर तीन-तीन एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही, इन स्टेशनों पर प्रस्तावित 20 में से 16 लिफ्टों का इंस्टालेशन भी पूरा हो चुका है। वहीं झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन में भी सिस्टम इंस्टालेशन का काम तेजी से चल रहा है। इन दोनों स्टेशनों पर कुल 8 में से 7 एस्केलेटर इंस्टाल किए जा चुके हैं।





वहीं मंगलवार को यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कारिडोर–1 व कारिडोर–2 के निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण किया और चल रहें सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, “कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाओं के विस्तार के लिए कानपुर मेट्रो की पूरी टीम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल निर्माण के साथ-साथ सिस्टम इंस्टालेशन कार्य समानांतर रूप से किए जा रहे हैं। इस अवससर पर निदेशक-रोलिंग स्टाक एंड सिस्टम नवीन कुमार, निदेशक-वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीपी सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों मौजूद थे।