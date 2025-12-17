कानपुर से जालौन के सहकारी बैंक पहुंची आयकर विभाग की टीम, पांच घंटे तक खंगाले दस्तावेज
आयकर विभाग कानपुर की टीम ने जालौन में जिला सहकारी बैंक के अभिलेखों की जांच की। टीम ने सुबह 11.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक बैंक में रहकर नाबार्ड, आरबीआई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। कानपुर से आयकर विभाग की टीम बुधवार को जालौन के सहकारी बैंक पहुंची। यहां पर जिला सहकारी बैंक के अभिलेख खंगाले। टीम लगभग साढ़े पांच घंटे तक बैंक में मौजूद रही। इसमें शामिल अधिकारियों ने गोपनीयता बरतते हुए किसी तरह की बात नहीं की। इतना कहा कि रुटीन चेकिंग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वह लोग बैंक से संबंधित आयकर के मामले देखने के लिए आए हुए हैं। शाम को साढ़े पांच बजे टीम कानपुर के लिए रवाना हो गई।
बुधवार को लगभग 11.30 बजे आयकर विभाग कानपुर की टीम दो वाहनों के साथ जिला सहकारी बैंक पहुंची। यहां से सीधे वह लोग मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानु प्रताप सिंह के कमरे में पहुंचे। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों से बैंक संबंधित अभिलेख लाने को कहा। जिसमें नाबार्ड, आरबीआई, बैंक योजनाओं से संबंधित अभिलेख बताए गए हैं। टीम में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों ने बैंक के दस्तावेजों का गहनता से परीक्षण किया। बिना इजाजत के किसी को कमरे में जाना मना कर दिया गया। बीच-बीच में एक दो अधिकारी बाहर आए तो लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं की।
बैंक के कर्मचारी टीम द्वारा बताए गए अभिलेख कमरे में लेकर आते जाते रहे। दोपहर में भोजन के लिए टीम के सदस्य बाहर आए लेकिन पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी। कहा कि यह नियमित चेकिंग है। किसी तरह का छापा नहीं है। वह लोग आयकर से संबंधित बैंक के मामलों को देखने के लिए आए हैं। बाद में फिर से आयकर विभाग के अधिकारी अपने काम में जुट गए। साढ़े पांच बजे के आसपास अधिकारी बाहर निकले तो उनसे बात करनी चाही गई लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं की। बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का भी कहना है कि यह रूटीन चेकिंग है। वर्ष में दो तीन बार टीम का आना होता है।
