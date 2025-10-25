Up Police Exam:पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये गाइडलाइन, इन चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को शांति पूर्वक कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्र व्यवस्थापकों व सह व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट को परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करवाने के लिए निर्देश दिए। एक और दो नवंबर को परीक्षा होनी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर शनिवार को प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक-सह व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। सभी को पुलिस परीक्षा के नियमों को लेकर अवगत कराया गया।
समीक्षा बैठक में कहा गया कि अभ्यर्थी अगर ब्रांडेड रंगीन चश्मे या विग लगाकर आएं तो उन्हें केंद्र में प्रवेश न दें। क्योंकि कुछ ब्रांडेड धूप के लिए रंगीन चश्मों व बिग में कैमरे व ब्लूटूथ डिवाइस भी लग जाती है, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी को अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करने व रविवार सुबह 11 बजे बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में ही एक बार फिर बैठक करने के निर्देश दिए।
बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी (बाएं से तीसरे ) व अन्य अधिकारी। जिला प्रशासन
उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जिले में एक और दो नवंबर को 48 केंद्रों पर लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। एक नवंबर को 29 केंद्र पर 11,520 अभ्यर्थी एक पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दो नवंबर को 19 केंद्र पर 7680 अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई है।
शनिवार को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केंद्र में प्रवेश का समय 10 बजे है तो 10 बजे ही प्रवेश होना है। किसी को भी एक मिनट का अतिरिक्त समय से नहीं देना है। इस दौरान सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड से मैसेज आया है कि ब्रांडेड कंपनी के रंगीन चश्मे तो धूप वाले होते हैं। उसमें ब्लूटूथ डिवाइस व कैमरे भी लगे हो सकते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं।
इसी तरह से बहुत से लोग अपने बाल मुड़वा लेते हैं और विग लगाते हैं, जिसमें भी ब्लूटूथ डिवाइस व कैमरे लग जाते हैं। ऐसे ही जूतों में भी यही तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे में इन सबको पहनकर आने वालों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है। रविवार सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली बैठक का उद्देश्य है कि केंद्रों में जो भी समस्या दिखे उसे दूर कराया जा सके। इसीलिए बैठक से पहले केंद्रों का सभी को निरीक्षण करना आवश्यक है। समीक्षा बैठक में डीआइओएस डा. संतोष कुमार राय, मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सिंह, एडीसीपी अवध किशोर ओझा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
