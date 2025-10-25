Ranji Trophy UP Vs Odisha: ओडिशा ने टास जीतकर चुनी बल्लेबाजी, चायकाल तक छह विकेट पर बनाए 181 रन

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच रणजी ट्राफी मुकाबले में मेहमान टीम ओडिशा 63 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 181 रन बना चुकी है। चायकाल तक पिच पर ओडिशा के बल्लेबाज संबित 33 और राजेश 17 रन बनाकर खेल रहे हैं।

ग्रीन पार्क स्टेडियम में बल्लेबाजों की मददगार पिच नंबर सात पर ओडिशा उड़ीसा के कप्तान शुभ्रांशु ने टास जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। जिसे तेज गेंदबाज शिवम मावी ने गलत साबित कर दिया। मैच के पहले ही ओवर में मावी ने स्वास्तिक को चार रन पर विकेट के पीछे आर्यन के हाथों कैच कराया। इसके बाद मावी ने दूसरे इस्लामी बल्लेबाज आशीर्वाद को भी चार रन पर चलता किया।

सलामी जोड़ी के पेवेलियन लौट जाने के बाद ओडिशा के कप्तान शुभ्रांशु भी कुछ खास नहीं कर पाए और तीन रन पर कुणाल त्यागी के अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ट हुए। हालांकि इसके बाद संदीप ने गोविंदा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। अर्धशतक पूरा करने के बाद संदीप 53 के योग पर शिवम शर्मा का शिकार हुए।

इसके तुरंत बाद शिवम ने राजेश को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। शिवम ने तीसरा शिकार 64 रन बना चुके गोविंद को बनाया। गोविंद शिवम की फिरकी को पड़ने में असफल रहे और पगबाधा आउट हुए। चायकाल के बाद संबित 33 और राजेश 17 पारी को आगे बढ़ा रहे हैं।