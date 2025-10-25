Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 25 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ

जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 25 October 2025: कानपुर (Kanpur) की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची दुष्कर्म किया गया, फरीदपुर गांव के पास एक विवाहिता ने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी, वाजिदपुर कालोनी में बंद पड़े घर का तोड़कर जेवरात समेत 70 हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

घाटमपुर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची अपने घर के बाहर दादी के साथ लेटी थी। रात में करीब तीन बजे वह बाहर ही बने शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित हालत में मिली। एसीपी और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। बच्ची को घाटमपुर सीएचसी लाया गया है।

फरीदपुर गांव में विवाहिता ने फंदा लगा दी जान

घाटमपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव के पास एक विवाहिता ने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दी। महिला का मायका बम्हौरा गांव में है। भाई दूज पर वह मैथा निवासी पति के साथ आई थी। स्वजन के मुताबिक वह अभी जाना नहीं चाहती थी और पति ले जाने पर अड़ा था। इसी के चलते उसने फंदा लगाकर जान दे दी।

कानपुर सागर हाईवे पर हादसा, महिला की मौत कानपुर-सागर हाईवे पर पतारा में टेनापुर मोड़ के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार महिला गिर गई और ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे पर उसका शव के चीथड़े फैल गए। पुलिस ने ट्रक को पकड़ा है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा है।

दिल्ली गया परिवार, चोरों ने जेवरात समेत नकदी की पार थाना जाजमऊ स्थित वाजिदपुर कालोनी में बंद पड़े घर का तोड़कर जेवरात समेत 70 हजार रुपये की नकदी पार कर दी। शनिवार सुबह घर लौटे परिवार को घटना का पता चला। इसके बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित कमरे के बाहर रखी फ्रीज के ऊपर रिंच, नकली चाभी और रेती छोड़कर कर भाग निकले। पीड़िता ख़ुशनुदा ने बताया कि वह कालोनी में अपने बेटे जिशान अहमद के साथ रहती हैं। बताया कि उनके पति इसरार अहमद की वर्षों पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। बताया कि वह 17 अक्टूबर को बेटे के साथ दिल्ली स्थित ससुराल गईं थीं। जहां से शनिवार की सुबह 6 बजे वह वापस घर पहुंची। जहां वह मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर पहुंची। वहां पर उन्हें कमरे का ताला और कुंडी टूटी मिली। पीड़िता ख़ुशनुदा के अनुसार ने कमरे में रखी अलमारी में रखे सोने के टब्स, हार सेट, 70 हज़ार की नगदी, पैर की तौड़िया व घर के दस्तावेज गायब थे। मामले में जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसी फुटेज देखे जा रहें हैं।

हादसे में घायल डिलीवरी ब्वाय की इलाज के दौरान मौत नौबस्ता के राजीव नगर निवासी 27 वर्षोय पीयूष शुक्ला आनलाइन शापिंग कंपनी में डिलीवरी ब्वाय थे। छोटे भाई अमन ने बताया कि दीपावली की रात में पीयूष भौंती स्थित आफिस से निकलकर घर आ रहा था तभी पनकी एलएमएल चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। रात लगभग दो बजे परिवार को हादसे की जानकारी पुलिस से हुई। उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।