    कानपुर में शादीशुदा महिला से इश्क...प्रेमी ने उसके बेटे को मार डाला, फिर उसका हुआ खौफनाक अंजाम

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला से प्रेम करने वाले युवक ने उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद पकड़ा। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में मां से प्रेम प्रसंग में सात साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को पांडु नदी में फेंककर आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने सुबह आरोपित को मुठभेड़ के बाद पकड़ा।

    आरोपित खिलौना दिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले गया था। काफी देर तक उसके घर न लौटने पर स्वजन ने तलाश की। मासूम का कुछ पता नहीं चलने पर यूपी-112 पर सूचना दी। पुलिस सीसी कैमरे की मदद से पांडु नदी के किनारे तक पहुंची, जहां मासूम का शव नदी के किनारे पड़ा मिला। इसके बाद फोरेंसिक और पुलिस के अधिकारियों को जानकारी दी गई। मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने पहुंचकर पड़ताल की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की तीन टीमें आरोपित की धरपकड़ के प्रयास में लग गई हैं।

    ये था पूरा मामला


    मूलरूप से घाटमपुर के रामसारी गांव निवासी राजमिस्त्री करीब आठ महीने पहले बर्रा निवासी जेएल वर्मा के हरदेव नगर स्थित मकान में किराए पर रहने आया था। परिवार में पत्नी, एक बेटी और दो बेटे थे। छोटा बेटा सात साल का था। मां के मुताबिक शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे मकान में ही किराए पर रहने वाला मूलरूप से फतेहपुर का रहने वाला आरोपित शिवम सक्सेना बेटे को खिलौना दिलाने के बहाने घर से ले गया था। दोपहर दो बजे तक दोनों घर नहीं लौटे तो तलाश शुरू की, लेकिन दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। आरोपित को फोन करके जानकारी करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया।

    फिर डायल 112 को दी सूचना


    दोपहर करीब 3:30 बजे तक बेटे का कुछ पता नहीं चला तो यूपी-112 को सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसी कैमरे की मदद से दोनों की तलाश शुरू की गई। सीसी कैमरे की फुटेज में आरोपित स्नेही चौराहा से आटो में मासूम को ले जाते दिखा। इसके बाद पुलिस सीसी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए अर्रा-दो तक पहुंची। पांडु नदी के आसपास सर्च अभियान चलाया गया। करीब एक घंटे की तलाश के बाद मासूम का शव नदी के किनारे पड़ा मिला। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि प्रथमदृष्टया मां से प्रेम प्रसंग में मासूम की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपित की तलाश में तीन टीमें गठित की गई हैं।

    ले जाना चाहता था चंडीगढ़, मासूम बन रहा था बाधा


    पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपित और मासूम की मां के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। आरोपित यहां रहने से पहले चंडीगढ़ में नौकरी करता था। वह मासूम की मां को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह सात साल के मासूम को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। शायद यही वजह रही होगी कि प्रेम में बाधा बन रहे मासूम को उसने रास्ते से हटाने की योजना तैयार की और नदी के किनारे ले जाकर मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया।

    नई बस्ती और जंगल की आड़ में की वारदात

    एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि आरोपित ने पहले से ही हत्या की योजना तैयार कर रखी थी। इसलिए उसने नई बस्ती और जंगल क्षेत्र की तलाश भी कर रखी थी। सीसी कैमरे की फुटेज से साफ है कि वह आटो से सीधे उसे लेकर घटनास्थल तक पहुंचा था। इसके बाद सन्नाटे और जंगल की आड़ लेकर ही उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिन का समय होने से आसपास के लोगों को भी उस पर शायद कोई शक नहीं होगा, इसलिए वह घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल गया।