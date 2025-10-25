विमान यात्री ध्यान दें, कानपुर चकेरी एयरपोर्ट में इस दिन से बदल रहा उड़ानों का समय

जागरण संवाददाता, कानपुर। कृपया विमान यात्री ध्यान दें, 26 अक्टूबर रविवार से उड़ानों का समय बदल रहा है। इसलिए नए शेड्यूल के मुताबिक समय से हवाई अड्डे पर पहुंचे। उड़ानों के दिनों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हैदराबाद की उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को मिलती रहेगी। बेंगलुरु के मंगलवार, गुरुवार और शनिवार उड़ान पहले की ही तरह रहेगी। दिल्ली और मुंबई के लिए हर रोज उड़ान भर सकेंगे। अभी शहर से दिल्ली और मुंबई के लिए नियमित उड़ानें हैं। बेंगलुरु की सप्ताह में तीन दिन और हैदराबाद की चार दिन उड़ान की सुविधा मिलती है। नए शेड्यूल में सभी उड़ाने दोपहर से हो गई हैं।अभी तक हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ाने सुबह 10:55 से थीं।