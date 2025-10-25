विमान यात्री ध्यान दें, कानपुर चकेरी एयरपोर्ट में इस दिन से बदल रहा उड़ानों का समय
कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एयरपोर्ट पर उड़ानों का समय बदला जाएगा। बदलाव के कारण कुछ फ्लाइट्स का प्रस्थान और आगमन समय प्रभावित होगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश और अपडेट जारी किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कृपया विमान यात्री ध्यान दें, 26 अक्टूबर रविवार से उड़ानों का समय बदल रहा है। इसलिए नए शेड्यूल के मुताबिक समय से हवाई अड्डे पर पहुंचे। उड़ानों के दिनों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हैदराबाद की उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को मिलती रहेगी। बेंगलुरु के मंगलवार, गुरुवार और शनिवार उड़ान पहले की ही तरह रहेगी। दिल्ली और मुंबई के लिए हर रोज उड़ान भर सकेंगे। अभी शहर से दिल्ली और मुंबई के लिए नियमित उड़ानें हैं। बेंगलुरु की सप्ताह में तीन दिन और हैदराबाद की चार दिन उड़ान की सुविधा मिलती है। नए शेड्यूल में सभी उड़ाने दोपहर से हो गई हैं।अभी तक हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ाने सुबह 10:55 से थीं।
अभी यह शेड्यूल
शहर-आना-जाना
- हैदराबाद-10:55-11:30
- बेंगलुरु: 10:55-11:35
- दिल्ली-2:10-2:55
- मुंबई-3:20-3:55
नया शेड्यूल
शहर-आना-जाना
- हैदराबाद-12:45-1:25
- बेंगलुरु-12:50-1:25
- दिल्ली-02-2:40
- मुंबई-2:35-3:15
निदेशक संजय कुमार का तबादला
हवाई अड्डा निदेशक संजय कुमार का तबादला गोरखपुर हो गया है। किशनगढ़ राजस्थान हवाई अड्डा में तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप यादव को कानपुर हवाई अड्डा निदेशक बनाया गया है। अभी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। हाल-फिलहाल डीजीएम इलेक्ट्रिक्स राजे गुप्ता हवाई अड्डा निदेशक का कार्यभार संभाले हैं।
