कानपुर में अखिलेश दुबे के खिलाफ आई शिकायतों में नहीं मिल रहे पर्याप्त साक्ष्य, उठ रहे ये सवाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त बदलने के बाद से अखिलेश दुबे के खिलाफ एक भी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिससे तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं, जबकि एसआइटी के पास 40 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हैं। जांच में देरी होने पर शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने एसआइटी में शामिल सभी सदस्यों व सभी जोन के डीसीपी को बुलाया और अखिलेश दुबे प्रकरण की जांच की समीक्षा की। सामने आया कि जो भी शिकायतें हैं, वे मामले कई साल पुराने हैं। ज्यादातर में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान लेने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने कई माफिया व अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा था। आपरेशन महाकाल अभियान शुरू कर अखिलेश दुबे और उसके गिरोह के सदस्यों को जेल भेजा। दीनू गैंग, अवनीश दीक्षित, रामखिलावन, पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपित पप्पू स्मार्ट के खिलाफ गैंग्स्टर की कार्रवाई कर लोगों में उनका खौफ खत्म किया था। आपरेशन महाकाल में अखिलेश दुबे के खिलाफ 40 से ज्यादा शिकायतों की जांच एसआइटी तेजी से कर रही थी लेकिन अखिल कुमार के तबादले के बाद इन जांचों की गति काफी धीमी हो गई। हालांकि नए पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने स्पष्ट कहा था कि आपरेशन महाकाल जारी रहेगा।

माफिया व अपराधियों के खिलाफ पहले से और तेजी से कार्रवाई होगी। अखिलेश दुबे के खिलाफ आई शिकायतों की जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी लेकिन उनके आने के बाद अखिलेश दुबे के खिलाफ एक भी शिकायत में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यहां तक अब तक दर्ज मुकदमों के अन्य आरोपितों में किसी और की गिरफ्तारी तक नहीं की गई। एसआइटी की जांच के घेरे में आए सीओ विकास पांडेय, संतोष सिंह, ऋषिकांत शुक्ला को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है।

उच्चाधिकारियों को भी नोटिस दिया गया लेकिन वे भी अपने बयान दर्ज कराने नहीं आए। ऐसी स्थितियों में शिकायतकर्ताओं में नाराजगी के साथ ही एसआइटी की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने एसआइटी व सभी जोन के डीसीपी को अखिलेश दुबे से जुड़े प्रकरणों की फाइल लेकर बुलवा लिया।

मामले में अब तक हुई जांचों की समीक्षा हुई तो सामने आया कि अखिलेश दुबे के खिलाफ जो भी शिकायतें आई हैं। वे कई-कई साल पुरानी हैं, जिसमें इलेक्ट्रानिक साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ रिकार्डिंग मिलीं लेकिन अखिलेश दुबे के मोबाइल नंबर से बातचीत की नहीं है। ऐसे ही सीसी कैमरों की न तो फुटेज और न ही घटना के दौरान कोई अन्य गवाह मिले थे। पुलिस आयुक्त ने एसआइटी को हर शिकायतों की बारीकी से जांच व साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं।