    कानपुर में दर्दनाक हादसा ! भांजे की मौत को बर्दाश्त न कर पाया मामा, फंदा लगा दे दी जान

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। भांजे की मौत के गम में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों के अनुसार, युवक अपने भांजे से बेहद लगाव रखता था और उसकी मौत से मानसिक रूप से टूट गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर (कानपुर)। साढ़ थाना क्षेत्र के जरसरा गांव में एक युवक ने गुरुवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। बुधवार को कानपुर निवासी उसके भांजे की मौत हो गई थी। स्वजन को आशंका है कि भांजे की मौत के गम में उसने फंदा लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    जरसरा निवासी नन्हका पासवान साढ़ थाना में चौकीदार हैं। उनके पांच बेटों में सबसे छोटा बेटा 19 वर्षीय शिव सिंह ने गुरुवार को फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया कि बुधवार को नन्हका के बड़े भाई पूर्व प्रधान मंझिल पासवान की कानपुर के शिवकटरा निवासी बेटी पूनम के 20 वर्षीय लड़के आदि का देहांत हो गया था। पूनम के पति विनोद व बेटा आदि शटरिंग का काम करते हैं। शिवसिंह भी शटरिंग का काम करता था। बताया गया कि शटरिंग हटाते समय ही आदि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया था।

    लखनऊ में करीब एक हफ्ते भर्ती रहने के बाद बुधवार को उसका निधन हो गया था। इसके चलते पूरा परिवार कानपुर गया हुआ था। घर पर शिवसिंह अकेला था। गुरुवार रात को लौटने पर घर पर कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो झांककर देखा गया। अंदर शिव सिंह का शव लटक रहा था। आत्महत्या की कोई ठोस वजह नहीं पता चली। शिवसिंह के जीजा जगजीवन ने बताया कि भांजे के गम में ही उसने फंदा लगाया है। साढ़ इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। स्वजन भांजे के गम में जान देने की आशंका जता रहे हैं। जांच की जा रही है।

    सात भाई-बहनों में सबसे छोटा था


    शिवसिंह पांच भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। बहनों की शादी हो चुकी है। वहीं, भाई जयनारायण, संतोष, मंतोष, मंदिर हैं। माता का पहले ही देहांत हो चुका है। शिव सिंह की मौत के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

    इधर, गांव तरगांव में युवक ने फंदा लगाकर जान दी

    कोतवाली क्षेत्र के तरगांव में गुरुवार को एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। गांव स्थित ट्यूबवेल के सामने पेड़ पर उसका शव झूलता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं, स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल रहा। बताया गया कि गांव निवासी 27 वर्षीय रोहित ने गांव के ही राजेश सिंह के ट्यूबवेल के सामने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। मामा भानुप्रताप ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा