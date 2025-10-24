बीएनडी में भर्ती प्रक्रिया पर विवाद, एक ही परिवार के सगे संबंधियों की नियुक्ति सवालों के घेरे में

जागरण संवाददाता, कानपुर। ब्रह्मानंद महाविद्यालय (BND) में कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा निदेशक से की गई शिकायत में एक ही परिवार के निकटतम संबंधियों को नौकरी दिए जाने का तथ्य शामिल है। शिकायतकर्ता का दावा है कि महाविद्यालय की चयन समिति ने प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी के चचेरे भाई मनीष द्विवेदी की नियुक्ति की है लेकिन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने इसे नकार दिया है।



बीएनडी कालेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रोफेसर तक पदों पर एक ही परिवार के करीबी लोग काबिज हैं। प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शशांक शुक्ला ने इसकी भी शिकायत आइजीआरएस पर की है। उनका दावा है कि एक दर्जन से अधिक पदों पर द्विवेदी परिवार के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति दी गई है। इसमें प्रो. द्विवेदी के चचेरे भाई मनीष द्विवेदी की नियुक्ति भी शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा कई अन्य पदों पर उनकी बहन, बहनोई और अन्य निकटस्थ लोग तैनात हैं। सगे - संबंधियों की नियुक्ति का सिलसिला कई साल से चला आ रहा है। कई पारिवारिक संबंधी तो नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस शिकायत पर प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को लिखित जवाब में बताया है कि नियुक्तियों में किसी भी संबंधी को शामिल नहीं किया गया है।