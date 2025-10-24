Language
    Chhath Mahaparv 2025: कानपुर स्टेशन में प्लेटफार्मों पर भीड़ रोकने को बनाए दो आश्रय स्थल, इस रूट की ये ट्रेनें फुल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    छठ महापर्व 2025 को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूर्वांचल और बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर में दो अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं।

    सेंट्रल स्टेशन प्लेटफार्म नंबर सात पर पहुंची नार्थ इस्ट एक्सप्रेस की बोगी का गेट बंद कर बैठे यात्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे (Railway) ने अब त्योहारों समेत किसी भी समय स्टेशनों, ट्रेनों में भीड़ रोकने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह ने प्लेटफार्मों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कैंट व सिटी छोर में 100-100 यात्रियों को रोकने के लिए आश्रय स्थल तैयार कराए हैं। इसके साथ ही जीआरपी व आरपीएफ टीमें सक्रिय की गई हैं।

    उधर, गुरुवार को भी पूर्वांचल, दिल्ली व मुंबई की ओर से आने-जाने वाली ट्रेनों के जनरल व स्लीपर कोच में भीड़ रही। यात्रियों को यात्रा के दौरान शौचालय व दरवाजों पर नहीं बैठने की सलाह दी गई। कुछ कोच में जमीन पर बैठने तक की जगह नहीं मिली।

    पहले दीपावली और अब दो दिन बाद छठ पूजा को लेकर मुंबई, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में काम करने वाले घर लौट रहे हैं। साथ ही दीपावली के बाद बड़ी संख्या में लोग कार्यस्थलों की ओर वापसी कर रहे हैं। इससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में भीड़ दिखाई पड़ी। प्लेटफार्म संख्या चार-पांच, छह व सात पर वैशाली एक्सप्रेस, विक्रमशिला, सीमांचल, पूर्वा, महानंदा एक्सप्रेस, महाबोधि, ब्रह्मपुत्र मेल जैसी ट्रेनों के स्लीपर व जनरल कोच में भीड़ रही।

    लोग जगह पाने के लिए परेशान रहे। यही स्थिति गोरखपुर-पनवेल, बिहार संपर्क क्रांति, बरौनी-ग्वालियर सहित स्पेशल ट्रेनों में भी रही। कोच में ही चद्दर बांधकर यात्रियों ने बच्चों को बैठाया। कोई खिड़की से अंदर घुसा तो कोई दरवाजे पर धक्कामुक्की करते नजर आया। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह ने बताया कि ट्रेनों में भीड़ नियंत्रित है। प्लेटफार्मों पर लोगों की संख्या नहीं बढ़े, इसके लिए स्टेशन के दोनों छोर पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं। यात्रियों को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

    शौचालय में घुसे, दरवाजों के पास बैठे

    ट्रेनों में भीड़ के कारण यात्री शौचालय तक में घुसकर सफर करने को मजबूर हैं। कई दरवाजों के पास तक बैठकर आ-जा रहे हैं। दीपावली के बाद छठ पूजा को लेकर उमड़ी भीड़ के कारण सेंट्रल स्टेशन व गोविंदपुरी से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों के जनरल व स्लीपर श्रेणी के कोचों में ऐसी स्थिति दिखी। बिहार व पूर्वांचल की ओर जाने वाली, दिल्ली, मुंबई जैसे रूटों से आने वाली ट्रेनों में अधिक दिक्कतें हैं। आरपीएफ व जीआरपी जवान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जूझते रहे।

    छठ पूजा के लिए घर जा रहे लोग मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को पूर्वांचल व बिहार की ओर से जा रही ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। दिल्ली से श्रम शक्ति एक्सप्रेस के जनरल कोच में आए विश्व बैंक के अवधेश ने बताया कि यात्री पूरी यात्रा ट्रेन के कोच में खड़े होकर कर रहे हैं। प्लेटफार्म छह और सात पर तो अफरातफरी का माहौल रहा। ट्रेनों के दरवाजे व खिड़कियां तक बंद कर दिए गए। स्लीपर कोच में खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। लोग जगह पाने के लिए परेशान नजर आए। जिसे जहां जगह मिली, वहीं सवार हो लिया। वैशाली एक्सप्रेस, विक्रमशिला, सीमांचल, पूर्वा, महानंदा एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल के स्लीपर और जनरल कोच खचाखच भरे नजर आए। जीआरपी, आरपीएफ व रेलवे कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में जूझते रहे।

    लगाई गई आरपीएसएफ के जवानों की टीम


    स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ को प्रयागराज मंडल से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) के 100 जवान मिले हैं। यह जवान दीपावली की रात सोमवार को कानपुर पहुंचे हैं। इन्हें कानपोर प्लेसमेंट सेंटर (सीपीसी) मालगोदाम की बैरक में ठहराया गया है। जवान छठ पर्व के बाद 30 अक्टूबर तक यहां रहेंगे। सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक एसएन पाटीदार ने बताया कि इन जवानों की तैनाती बिहार व पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में की गई है। साथ ही कुछ जवान कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म पर गश्त भी कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे हैं।

    त्योहार के बाद इन ट्रेनों में हैं सीटें


    उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। इन विशेष ट्रेनों में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं, जिससे यात्री अग्रिम बुकिंग आसानी से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज–दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल में 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक, सूबेदारगंज–दिल्ली स्पेशल में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक सभी श्रेणियों में, प्रयागराज–हजरत निजामुद्दीन स्पेशल में 26 व 29 अक्टूबर और दो नवंबर को एसी तृतीय व स्लीपर श्रेणी में सीटें उपलब्ध हैं।