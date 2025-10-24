कानपुर में महिला कर्मी से इस होटल में हैवानियत, प्यार का प्रस्ताव ठुकराया तो होटल संचालक ने की दरिंदगी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक होटल संचालक ने एक तरफा प्यार में हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। होटल में ही काम करने वाली महिला कर्मी ने प्यार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद संचालक ने उसे होटल में ही बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

मामला चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर का है। यहां के संचालक ने होटल कर्मी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे जेल भेज भेज दिया गया।

होटल ट्विंकल गैलेक्सी का मामला चकेरी निवासी 21 वर्षीय युवती की तहरीर के अनुसार वह बीते एक साल से चकेरी के कोयला नगर स्थित होटल ट्विंकल गैलेक्सी में काम कर रही हैं। बताया कि इस होटल के संचालक आदर्श विहार निवासी मनोज कुमार पटेल हैं। युवती के अनुसार आरोपित संचालक मनोज कुमार पटेल ने उन्हें कुछ समय पहले प्रेम प्रस्ताव दिया। जिसपर उन्होंने मनोज को इनकार कर दिया। इसके बाद भी वह होटल में नौकरी कर रही थीं।