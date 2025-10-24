Language
     उप्र बनाम ओडिशा के बीच रणजी मुकाबला, रिंकू के बिना घरेलू मैदान में उप्र को पहली जीत की तलाश

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    रणजी ट्राफी 2025 के तहत उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच अहम मुकाबला हो रहा है। घरेलू मैदान पर खेलने के बावजूद रिंकू सिंह की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की टीम पहली जीत की तलाश में है। पिछले मैचों में टीम ने मिश्रित प्रदर्शन किया है, इसलिए इस मैच में कप्तान और खिलाड़ियों पर दबाव है।

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और ओडिशा टीम के बीच होने वाले रणजी मुकाबले के लिए अभ्यास करते उत्तर प्रदेश टीम के बल्लेबाज जिशान अंसारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रणजी ट्राफी के दूसरे मुकाबले में मेजबान उप्र और मेहमान ओडिशा की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में शनिवार को ग्रीन पार्क में उतरेगी। सुबह साढ़े नौ बजे से होने वाले रणजी मुकाबले में बल्लेबाजों की मददगार सात नंबर पिच पर खेला जाएगा। पिच के मिजाज को देखते हुए मुकाबले में टास की अहम भूमिका रहेगी। उप्र की पहले मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ उप्र की हार को बढ़त में बदलने वाले रिंकू सिंह के बिना मैदान में उतरेगी।

    रिंकू आस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 सीरीज का हिस्सा बनने के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में उप्र की टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान करन, आर्यन, अभिषेक, प्रियम, माधव के कंधों पर होगी। वहीं, ओडिशा की ओर से कप्तान शुभ्रांशु, स्वास्तिक, गौरव, राजेश और आशीर्वाद उप्र के लिए परेशानी बन सकते हैं।


    शुक्रवार को मुकाबले से पहले मिले अभ्यास को मौके को भुनाते हुए उप्र और ओडिशा के खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। उप्र के खिलाड़ियों ने मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर की देखरेख में जमकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। कप्तान करन शर्मा, प्रियम गर्ग, विकेटकीपर बल्लेबाज आराध्य यादव, अभिषेक गोस्वामी, माधव कौशिक, विप्रराज तथा प्रशांतवीर बारी-बारी बल्लेबाजी की।

    खिलाड़ियों ने शार्ट पिच गेंद के साथ बाउंसर और लेंथ की गेंद पर डटकर खेलने का अभ्यास किया। नेट पर उप्र के बल्लेबाजों के सामने विप्रराज, प्रशांतवीर की स्पिन और आकिब, शिवम मावी, कुनाल त्यागी ने वैरियेशन के साथ गेंदबाजी कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। नेट्स में सबकी नजर प्रशांतवीर पर रही। जो ग्रीन पार्क की स्पिनर की मददगार पिच पर अपने बल्लेबाजी कौशल से रिंकू सिंह का विकल्प बन सकते हैं। मुख्य कोच और सहायक कोच प्रशांतवीर और विप्रराज पर काम करते दिखे। दूसरी ओर ओडिशा के खिलाड़ियों ने अभ्यास विकेट पर स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी कर पिच से मिलने वाली मदद को परखा। खिलाड़ियों ने स्पिन के खिलाफ लंबी बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

    उलट-फेर करने में सक्षम ओडिशा की टीम


    रणजी ट्राफी के पहले मुकाबले में ओडिशा की टीम को बडा़ैदा से सात विकेट की करारी हार मिली। इस मुकाबले में ओडिशा के कप्तान शुभ्रांशु सेनापति (79) के साथ राजेश (94) ने शानदार बल्लेबाजी की थी। ओडिशा के पास शुभ्रांशु और राजेश के अलावा स्वास्तिक, गौरव, आशीर्वाद जैसे बल्लेबाज हैं। जो डटकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं, आलराउंडर गोविंद, तेज गेंदबाज सुमित शर्मा, राजेश के पास गेंदबाजी का अच्छा अनुभव है। जो उप्र के बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकते हैं।