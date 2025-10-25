Language
    छठ महापर्व पर कानपुर में रूट डायवर्जन,  27 और 28 अक्टूबर के लिए कई मार्गों का रूट चार्ट जारी

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    छठ महापर्व को लेकर कानपुर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। 27 और 28 अक्टूबर को घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना को देखते हुए कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए विस्तृत रूट चार्ट जारी किया है और लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Traffic Update: छठ पूजा पर यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया है। इसमें दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए 27 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से पूजा समाप्ति तक और 28 अक्टूबर को रात दो बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान नगर में नौ स्थानों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।

    इस तरह से रहेगा मार्ग परिवर्तन

     

    • गंगा बैराज चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अटल घाट व कर्बला चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन गंगा बैराज से सीधे यश कोठारी मंधना चौराहा होकर अपने गंतव्यको जा सकेगें।
    • कंपनी बाग चौराहा से लेकर जाजमऊ बीमा चौराहा वीआइपी रोड पर सर्किट हाउस होते हुए कोई भी मध्यम व भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये वाहन रावतपुर से रामादेवी जीटी रोड होते अपने गंतव्य को जा सकेगें।
    • गुरुदेव चौराहा से आने वाले चार पहिया वाहन जिन्हें मैनावती मार्ग तिराहा होकर कर्बला चौराहा गंगा बैराज की तरफ जाना है। ऐसे वाहन मैनावती मार्ग तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मैनावती मार्ग तिराहा से बाएं मुड़कर एनआरआइ सिटी होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • कंपनी बाग चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हे गंगा बैराज की तरफ जाना है, कर्बला चौराहा से आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन कर्बला चौराहा से बाएं मुड़ कर मैनावती मार्ग तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • शारदा नगर नौ नंबर क्रासिंग से आने वाले चार पहिया वाहन, जिन्हे नमक फैक्ट्री चौराहा की तरफ जाना है वे छपेडा पुलिया से आगे नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन छपेडा पुलिया से बाएं मुडकर काकादेव थाना होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • विजयनगर चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें नमक फैक्ट्री चौराहा की तरफ जाना है, डबल पुलिया से आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन डबल पुलिया से दाहिने मुड़कर नहर रोड, मनोज पान भंडार होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • विजय नगर चौराहा से भौंती बाईपास चौराहा की ओर मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन विजयनगर चौराहा से बाएं मुडकर दादानगर चौराहा व एलएमएल चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • पनकी पडाव रेलवे क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी मंदिर व आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रासंपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट एलएमएल चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से विजयनगर चौराहा की ओर कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट-एलएमएल चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • भाटिया तिराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अर्मापुर नहर व पनकी मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन भाटिया तिराहा से दाहिने मुड़कर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • पनकी शताब्दी द्वारसे कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नही जा सकेंगे। ऐसे वाहन गंगागंज क्रासिंग होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • कल्यानपुर क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन जीटी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • बगिया क्रासिंग व दलहन क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी रोड, मसवानपुर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन जीटी रोड़ रावतपुर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • पनकी रोड से कोई भी मध्यम व भारी वाहन नमक फैक्ट्री की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन कल्यानपुर क्रासिंग, दलहन क्रासिंग से जीटी रोड़ रावतपुर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • फूलबाग से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहा से दाहिने मुड़कर सरसैय्या घाट की तरफ नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगें।
    • ग्रीन पार्क चौराहा की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहन डीएवी तिराहा से आगे सरसैय्या घाट की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन ग्रीनपार्क चौराहा से दाहिने मुड़कर एमजी कालेज होते हुए या डीएवी तिराहा से दाहिने मुड़कर मधुवन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • नंदलाल चौराहा व सीटीआइ चौराहा की तरफ से आने वाले मध्यम व भारी वाहन दीप तिराहा से बर्रा बाईपास की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन दीप तिराहा से बाएं मुड़कर गौशाला चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • बर्रा बाईपास चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन दीप तिराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन नौबस्ता चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • गुजैनी के मंयक चौराहा से तात्या टोपे नगर से अंबेडकर नगर तक कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन गुजैनी चौकी होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।- गुजैनी से गुजैनी नहर तक मध्यम व भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे वाहन गुजैनी सरकारी अस्पताल होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

     

    ये रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    • कर्बला चौराहा से कर्बला मस्जिद तक सड़क के दोनों ओर दो व चार पहिया वाहनो की पार्किंग रहेगी।
    • बक्कल (परमट) पार्किंग में दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • सरसैय्या घाट चौराहे से चेतना चौराहे की तरफ सड़क के दोनों ओर दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • गैस गोदाम पार्किंग लड्डा कोठी के पास दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग
    • गुजैनी चौकी के पास रामलीला मैदान में दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • मंयक चौराहे के पास अंबेडकर पार्क में दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • अर्मापुर से विजय नगर चौराहे की तरफ सड़क के बाएं तरफ दो पहिया-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • आवास विकास नहर पनकी से कल्याणपुर क्रासिंग की ओर सड़क के बाईं ओर दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।
    • रामलीला मैदान शताब्दी द्वार पनकी में दो-चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

