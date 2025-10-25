छठ महापर्व पर कानपुर में रूट डायवर्जन,  27 और 28 अक्टूबर के लिए कई मार्गों का रूट चार्ट जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Traffic Update: छठ पूजा पर यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया है। इसमें दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए 27 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से पूजा समाप्ति तक और 28 अक्टूबर को रात दो बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान नगर में नौ स्थानों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।