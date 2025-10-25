डीएलएड परीक्षा अपडेट: कानपुर में छह केंद्र में 3513 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, 27 अक्टूबर से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, कानपुर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 27 से 29 अक्टूबर के बीच जिले के छह केंद्रों पर कराई जाएंगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से परीक्षा की निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रों में अभ्यर्थियों की सहूलियत को लेकर निरीक्षण भी किया जा चुका है।

29 अक्टूबर तक चलने वाली परीक्षा के लिए शहर में एबी विद्यालय इंटर कालेज और ल्ललू प्रसाद इंटर कालेज (मालरोड), हलीम मुस्लिम इंटर कालेज (चमनगंज), हरसहाय जगदंबा सहाय इंटर कालेज (पी रोड), बीएनएसडी इंटर कालेज (चुन्नीगंज), जीएनके इंटर कालेज (सिविल लाइंस), मारवाड़ी विद्यालय इंटर कालेज (कैनाल रोड) में केंद्र बनाया है। चयनित केंद्रों में 3513 प्रशिक्षु छात्र व छात्राएं परीक्षा देंगे।

प्रथम सेमेस्टर में 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे की पाली में बाल विकास, दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे की पाली में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर होगा। 28 अक्टूबर को पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच विज्ञान, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे दूसरी पाली में गणित, दोपहर दो बजे से शाम चार बजे के बीच सामाजिक अध्ययन का प्रश्नपत्र होगा।