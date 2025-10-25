कानपुर में युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, फिर जबरन निकाहनामा पर कराए हस्ताक्षर 

संवाद सहयोगी, जागरण, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर में एक युवक की हैवानियत सामने आई है। नाबालिग का शारीरिक शोषण किया और उसको चुप रहने के लिए धमकी दी। उस पर तेजाब डालने तक की धमकी दी। आरोपित की तलाश की जा रही है।

महाराजपुर में मुस्लिम किशोरी ने अपने ही समुदाय के युवक पर डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण करने आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित धोखे से उसे कचहरी ले गया और जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिए। अब वह साथ रहने का दबाव बना रहा है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।



महाराजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय मुस्लिम किशोरी का आरोप है कि पड़ोसी 25 वर्षीय युवक पिछले डेढ़ साल से धमकाकार उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। आरोपित ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए,जिसके जरिए ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। बाद में धोखे से कचहरी ले जाकर निकाहनामा पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए।

अब आरोपित साथ रहने का दबाव बना रहा है।बात न मानने पर अंजाम भुगतने व सामाजिक मर्यादा तार - तार करने की धमकी दे रहा है।पीड़िता के पिता का निधन हो चुका है।मां व छोटा भाई है।आरोपित ने धमकी दी है कि मेरी बात नहीं मानी तो भाई की गोली मारकर हत्या कर दूंगा।पीड़िता की मां ने आरोपित के घर जब शिकायत की तो उसके स्वजन मारपीट पर आमादा हो गए।पीड़िता व उसके स्वजन डरे सहमे हुए हैं।महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है।