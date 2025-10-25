Language
    कानपुर में युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, फिर जबरन निकाहनामा पर कराए हस्ताक्षर 

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    कानपुर में एक युवक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और बाद में जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है। आरोपित ने नाबालिग का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दबाव में शादी का दस्तावेज तैयार कराया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर में एक युवक की हैवानियत सामने आई है। नाबालिग का शारीरिक शोषण किया और उसको चुप रहने के लिए धमकी दी। उस पर तेजाब डालने तक की धमकी दी। आरोपित की तलाश की जा रही है। 

    महाराजपुर में मुस्लिम किशोरी ने अपने ही समुदाय के युवक पर डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण करने आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित धोखे से उसे कचहरी ले गया और जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिए। अब वह साथ रहने का दबाव बना रहा है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।


    महाराजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय मुस्लिम किशोरी का आरोप है कि पड़ोसी 25 वर्षीय युवक पिछले डेढ़ साल से धमकाकार उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। आरोपित ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए,जिसके जरिए ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। बाद में धोखे से कचहरी ले जाकर निकाहनामा पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए।

    अब आरोपित साथ रहने का दबाव बना रहा है।बात न मानने पर अंजाम भुगतने व सामाजिक मर्यादा तार - तार करने की धमकी दे रहा है।पीड़िता के पिता का निधन हो चुका है।मां व छोटा भाई है।आरोपित ने धमकी दी है कि मेरी बात नहीं मानी तो भाई की गोली मारकर हत्या कर दूंगा।पीड़िता की मां ने आरोपित के घर जब शिकायत की तो उसके स्वजन मारपीट पर आमादा हो गए।पीड़िता व उसके स्वजन डरे सहमे हुए हैं।महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है।


    तेजाब डालने की फोन पर मिली धमकी, मुकदमा दर्ज: महाराजपुर के पुरवामीर में गुरुवार को अज्ञात नंबर से किसी ने युवती को फोन कर धमकाया कि मेरी बात नहीं मानी तो तेजाब डाल दूंगा।डरी - सहमी पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी।पुलिस मुकदमा दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश कर रही है।

