    उरई मार्ग में स्टेयरिंग लाक होने से पलटी ट्रैक्टर ट्राली, 2 चचेरे भाइयों की मौत व 7 घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    उरई मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली का स्टेयरिंग अचानक लाक हो गया, जिससे वाहन पलट गया। हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

    घटना स्थल पर पलटी पड़ी ट्राली व मौजूद लोग। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, राठ। राठ में बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से उसमें सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। सात लोग घायल हो गए। मौत की सूचना मिलते ही अफरातफरी मच गई। 

    ट्रैक्टर की स्टेयरिंग लाक होने पर शनिवार की देरशाम करीब छह बजे राठ कोतवाली के उरई मार्ग स्थित अमगांव मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्राली में सवार एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम व सीओ ने अस्पताल पहुंच घायलों का हालचाल पूछा और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    घटना की जानकारी मिलने पर सीएचसी पहुंचे एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार व सीओ राजीव प्रताप सिंह। जागरण

    चिकासी थाना के बरौली खरका गांव निवासी 45 वर्षीय शंकर अपना ट्रैक्टर लेकर राठ खरीददारी करने आया था। शाम करीब छह वापस लौटते समय ट्रैक्टर उरई मार्ग स्थित अमगांव मोड़ पर स्टेयरिंग लाक हो जाने पर ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर व ट्राली में सवार 52 वर्षीय चंद्रभूषण, 40 वर्षीय नरेंद्र, 21 वर्षीय विपिन राजपूत, 20 वर्षीय मिथुन, 40 वर्षीय सुरेश पुत्र सुखनंदन कुशवाहा, 55 वर्षीय भैयालाल पुत्र विश्वनाथ कुशवाहा, 20 वर्षीय रोहित, 36 वर्षीय नीरज, 20 विपिन घायल हो गए।

    एंबुलेंस से सभी घायलों को राठ सीएचसी लाया गया। जहां डा.राघव ने चचेरे भाइयों सुरेश व भैयालाल को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि नीरज व विपिन के सिर व हाथ में गंभीर चोटें होने के कारण मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है। मृतक सुरेश के पुत्र आकाश ने बताया कि उसके पिता सब्जी उगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह राठ गेहूं बेचने गए थे। वहां से ट्रैक्टर में सरिया सीमेंट लेकर आ रहे थे। पति की मौत पर पत्नी गिरजा रो-रोकर बेहाल है।

    वहीं मृतक भैयालाल के पुत्र बृजेंद्र ने बताया कि उसके पिता भी सब्जी उगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। मृतक अपने पीछे चार पुत्र बृजेंद्र, प्रभू, देवेंद्र, पवन छोड़ गया है। पति की मौत पर सुमित रानी रो-रोकर बेहाल है। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार किया जा रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से खलबली मची हुई है।

