कानपुर में स्कूल डायरेक्टर से ठगी, केडिट कार्ड के बाउचर कैश कराने का झांसा दे 2.94 लाख ठगे
कानपुर में एक स्कूल डायरेक्टर को क्रेडिट कार्ड वाउचर कैश कराने का लालच देकर 2.94 लाख रुपये की ठगी की गई। धोखेबाजों ने वाउचर कैश कराने का झांसा दिया और धीरे-धीरे करके बड़ी रकम ठग ली। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में साइबर ठगों ने स्कूल की डायरेक्टरक से ठगी की। साइबर ठगों ने एलनहाउस पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर को क्रेडिट कार्ड के कैश बाउचर को कैश कराने का झांसा देकर 2.94 लाख रुपये खाते से ट्रांसफर कर ठगी कर ली। उन्हें बिल आने पर क्रेडिट कार्ड से रकम ट्रांसफर होने का पता चला। मामले में डीसीपी पूर्वी से शिकायत पर चकेरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
चकेरी के लाल बंगला पोखरपुर निवासी नौशीन शादाब के अनुसार वह खलासी लाइन स्थित एलन हाउस पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। बताया कि बीती 24 मार्च को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। जिस फोन करने वाले ने व्यक्ति ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मी बताया। उसने जानकारी दी कि उनके क्रेडिट कार्ड के वाउचर का समय समाप्त हो रहा है, जिसे कैश कराकर रकम बैंक खाते में ट्रांसफर करा लें।
नौशीन के अनुसार उन्हें अपने वाउचर की समयावधि पूरी होने की जानकारी थी। लिहाजा उन्हें आरोपित की बातों पर विश्वास हो गया। फिर आरोपित ने वाउचर को कैश कराने के लिए उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा। लिंक को क्लिक करते ही उनके कार्ड की पूरी डिटेल आ गई। फिर उस आरोपित ने फोन काट दिया। इसके एक माह बाद कार्ड का बिल आने पर उन्हें खाते से 2.94 लाख रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी हुई।
उन्होंने बैंक में जानकारी ली, जहां बताया कि कार्ड के माध्यम से फ्लिपकार्ट पर पेमेंट्स बेंगलुरु को रकम ट्रांसफर हुई है। बताया कि घटना की उन्होंने चकेरी थाने में शिकायत की। आरोप है कि पुलिस के कार्रवाई न करने पर वह डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के पास पहुंची, जहां पर शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए।
मामले में थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला कहना है कि मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपित की तलाश की जा रही है।
