कानपुर में LLB छात्र पर चापड़ से हमला, बाहर आईं आंतें और अंगूठा काटा, पुलिस ने उसी पर दर्ज कर लिया केस
कानपुर के रावतपुर में एक युवक पर चापड़ से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अभिजीत नामक युवक दवा लेने गया था, जहां मेडिकल स्टोर संचालकों से उसका विवाद हो गया। मारपीट में अभिजीत बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पहले उसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बाद में आरोपितों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के केशवपुरम के शनिवार देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी ,डंडे और चापड़ चले। चापड़ के वार से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का पेट की आंतें तक बाहर निकल आई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर खड़ी कार में एक पिस्टल भी मिली। वहीं पुलिस ने एक पक्ष से तहरीर लेकर गंभीर रूप से घायल युवक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अब घायल पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
केशवपुर निवासी प्राइवेट कर्मी व एलएलबी छात्र अभिजीत शनिवार देर रात मां की दवा लेने के लिए निकले थे। दवा लेने के दौरान किसी बात पर उनका मेडिकल स्टोर संचालक विजय सिंह और अमर सिंह से विवाद हो गया। अभिजीत के पिता अनिल सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी । पास में मौजूद प्रिंसराज श्रीवास्तव, निखिल तिवारी भी लाठी डंडों से अभिजीत को पीटने लगे।
विजय सिंह मेडिकल स्टोर से चापड उठा लिया और अचानक अभिजीत पर हमला कर दिया। जिससे अभिजीत का अंगूठा कट गया और सिर में भी गंभीर घाव हो गए। भागने की कोशिश की तो आरोपितों ने घेर कर पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से पेट में कई बार चापड़ से वार किया। पेट की आंतें बाहर निकल आई ,जिसके बाद अभिजीत मरणासन्न होकर गिर गया।
स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक विजय सिंह के मुताबिक उनके सामने जुआ खेल रहे सौरभ ठाकुर और अभिजीत समेत कई युवकों ने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। आरोप है कि गाली गलौज करते हुए युवकों उनके साथ मारपीट की। 112 नंबर की सूचना पर पहुंची पुलिस को पास में खड़ी कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई है।
पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के भाई अमर सिंह की तहरीर पर गंभीर रूप से घायल अभिजीत, सौरभ समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दिया। रविवार शाम को घायल पक्ष की तरफ से मिली तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल स्टोर संचालक अजय सिंह, विजय सिंह, निखिल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जबकि प्रिंस राज श्रीवास्तव फरार हो गया। एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया जबकि प्रिंस राज श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।
यह भी पढ़ें- दीनू उपाध्याय कानपुर का गैंग्स्टर घोषित! गिरोह में 25 सदस्य, इसमें कई अपराधी और वकील
यह भी पढ़ें- यूपीसीए की नई कार्यकारिणी गठित, निधिपत सिंहानिया निर्विरोध बने अध्यक्ष
यह भी पढ़ें- कानपुर के चौबेपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से आक्रोश, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित
यह भी पढ़ें- Ranji Trophy UP Vs Odisha: उप्र के पाले में मैच, ओडिशा पर बनाई बढ़त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।