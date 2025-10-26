कानपुर में LLB छात्र पर चापड़ से हमला, बाहर आईं आंतें और अंगूठा काटा, पुलिस ने उसी पर दर्ज कर लिया केस

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के केशवपुरम के शनिवार देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी ,डंडे और चापड़ चले। चापड़ के वार से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का पेट की आंतें तक बाहर निकल आई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर खड़ी कार में एक पिस्टल भी मिली। वहीं पुलिस ने एक पक्ष से तहरीर लेकर गंभीर रूप से घायल युवक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अब घायल पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

केशवपुर निवासी प्राइवेट कर्मी व एलएलबी छात्र अभिजीत शनिवार देर रात मां की दवा लेने के लिए निकले थे। दवा लेने के दौरान किसी बात पर उनका मेडिकल स्टोर संचालक विजय सिंह और अमर सिंह से विवाद हो गया। अभिजीत के पिता अनिल सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी । पास में मौजूद प्रिंसराज श्रीवास्तव, निखिल तिवारी भी लाठी डंडों से अभिजीत को पीटने लगे।

विजय सिंह मेडिकल स्टोर से चापड उठा लिया और अचानक अभिजीत पर हमला कर दिया। जिससे अभिजीत का अंगूठा कट गया और सिर में भी गंभीर घाव हो गए। भागने की कोशिश की तो आरोपितों ने घेर कर पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से पेट में कई बार चापड़ से वार किया। पेट की आंतें बाहर निकल आई ,जिसके बाद अभिजीत मरणासन्न होकर गिर गया।

स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक विजय सिंह के मुताबिक उनके सामने जुआ खेल रहे सौरभ ठाकुर और अभिजीत समेत कई युवकों ने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। आरोप है कि गाली गलौज करते हुए युवकों उनके साथ मारपीट की। 112 नंबर की सूचना पर पहुंची पुलिस को पास में खड़ी कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई है।