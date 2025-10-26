यूपीसीए की नई कार्यकारिणी गठित, निधिपत सिंहानिया निर्विरोध बने अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन हुआ है। निधिपत सिंहानिया अध्यक्ष चुने गए, जबकि राकेश मिश्रा उपाध्यक्ष बने। प्रेम मनोहर गुप्ता सचिव और उमर मुस्तफा संयुक्त सचिव चुने गए। सचिन शुक्ला को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। 30 अक्टूबर को वार्षिक आमसभा में नामों की घोषणा होगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की नई कार्यकारिणी निर्विरोध गठित हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में रविवार को नाम वापसी के अंतिम दिन एक भी नाम वापस नहीं लिया गया। इसके बाद अध्यक्ष पद पर निधिपत सिंहानिया, उपाध्यक्ष पद पर राकेश मिश्रा, सचिव पद पर प्रेम मनोहर गुप्ता, संयुक्त सचिव पद पर उमर मुस्तफा और कोषाध्यक्ष पद पर सचिन शुक्ला के नाम पर मुहर लग गई। चुनाव अधिकारी एके ज्योति ने यूपीसीए की वेबसाइट पर फाइनल सूची साझा कर दी है। अब वार्षिक आमसभा में निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की जाएगी।
यूपीसीए की गर्वनिंग काउंसिल के दो पदों पर डा. संजय कपूर और संजीव सिंह चुने गए हैं। दोनों यूपी टी-20 लीग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी प्रकार यूपीसीए की एपेक्स कमेटी के 11 सदस्यों के लिए सिद्धार्थ सिंह, सुनील जोशन, करन पाल सिंह, लक्ष्य राज त्यागी, सिद्धार्थ प्रसाद, मनीष चौहान, सैफुद्दीन, सुरेंद्र पाल सिंह, लतीफ उर रहमान, सक्षम मिश्रा, उमर अहमद के नाम की घोषणा 30 अक्टूबर को होटल लैंडमार्क में होने वाली वार्षिक आमसभा में की जाएगी। इससे पहले 29 अक्टूबर को निधिपत सिंहानिया की ओर से कमला नगर स्थित लान में सभी सदस्यों के लिए भोज आयोजित किया जाएगा। इसमें बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ यूपीसीए के सभी वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान यूपीसीए की अन्य कमेटियों के गठन पर भी चर्चा की जाएगी।
30 अक्टूबर को होनी है यूपीसीए की वार्षिक आमसभा
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की वार्षिक आमसभा 30 अक्टूबर को कमला क्लब स्थित मुख्यालय में होगी। यूपीसीए की वर्किंग कमेटी के पांच पदों में से अध्यक्ष पद पर डा. निधिपत सिंहानिया, उपाध्यक्ष पद पर गाजियाबाद के राकेश मिश्रा, सचिव पद पर प्रेम मनोहर गुप्ता, संयुक्त सचिव पद पर प्रयागराज के डा. उमर मुस्तफा व कोषाध्यक्ष पद पर सचिन शुक्ला ने नामांकन कराया था। इन पांच मुख्य पदों के अलावा गवर्निंग काउंसिल के दो पदों पर डा. संजय कपूर और गाजीपुर के संजीव सिंह को शामिल किया गया है। यह दोनों यूपी टी-20 लीग की कमान संभालेंगे। यूपीसीए ने इस बार एपेक्स कमेटी के 11 सदस्यों में सभी नए चेहरे शामिल किए।
