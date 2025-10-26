Ranji Trophy UP Vs Odisha: दूसरे दिन उप्र का पहला विकेट गिरा, माधव का अर्धशतक
रणजी ट्राफी में यूपी और ओडिशा के बीच जारी मुकाबले के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी पहली विकेट गंवाई। बल्लेबाज माधव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जमाया और टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुकाबले में ओडिशा के गेंदबाज़ लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत में उप्र को पहला झटका सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी के रूप में लगा। अभिषेक 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर संबित की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। मैच के दूसरे दिन उप्र के बल्लेबाजों के सामने ओडिशा पर बढ़त हासिल करने की चुनौती होगी। वहीं माधव कौशिक का अर्धशतक पूरा किया।
इससे पहले मैच के पहले दिन उप्र के पेस अटैक और फिरकी गेंदबाजों ने ओडिशा को 243 रनों पर समेट दिया था। ग्रीन पार्क में तेज गेंदबाज शिवम मावी ने 13 ओवर में 46 रन देकर दो और कुनाल त्यागी ने 11 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट हासिल किया। पेस अटैक के बाद स्पिनर शिवम शर्मा ने 21 ओवर में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाएं। दूसरे छोर पर उनका साथ विप्रराज ने 12 ओवर में 39 रन देकर दो तथा प्रशांतवीर ने 3.1 ओवर में एक रन देकर दो विकेट हासिल किए।
अभिषेक के आउट होने के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश टीम के उप कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल बिना खाता खोले संबित का शिकार हुए। हालांकि इसके बाद माधव कौशिक और कप्तान करन शर्मा संभलकर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के टीम 38 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 107 रन बना चुकी है। अभिषेक गोस्वामी 58 और करन शर्मा 20 रन बनाकर खेल रहे हैं।
