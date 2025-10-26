Ranji Trophy UP Vs Odisha: दूसरे दिन उप्र का पहला विकेट गिरा, माधव का अर्धशतक

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत में उप्र को पहला झटका सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी के रूप में लगा। अभिषेक 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर संबित की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। मैच के दूसरे दिन उप्र के बल्लेबाजों के सामने ओडिशा पर बढ़त हासिल करने की चुनौती होगी। वहीं माधव कौशिक का अर्धशतक पूरा किया।

इससे पहले मैच के पहले दिन उप्र के पेस अटैक और फिरकी गेंदबाजों ने ओडिशा को 243 रनों पर समेट दिया था। ग्रीन पार्क में तेज गेंदबाज शिवम मावी ने 13 ओवर में 46 रन देकर दो और कुनाल त्यागी ने 11 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट हासिल किया। पेस अटैक के बाद स्पिनर शिवम शर्मा ने 21 ओवर में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाएं। दूसरे छोर पर उनका साथ विप्रराज ने 12 ओवर में 39 रन देकर दो तथा प्रशांतवीर ने 3.1 ओवर में एक रन देकर दो विकेट हासिल किए।