कानपुर के चौबेपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से आक्रोश, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित

जागरण संवाददाता, कानपुर। चौबेपुर के ब्लाक प्रमुख के गांव गौरी लक्खा में शनिवार रात अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में घुसकर शिवलिंग और नंदी सहित देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। घटना को लेकर गांव वालों में रोष बना हुआ है।

ब्लाक प्रमुख राजेश शुक्ला के गांव गोरी लक्खा में रविवार की सुबह पूजा के लिए पहुंचे ग्रामीणों को मंदिर में शिवलिंग और नंदी टूटा हुआ मिला। पहले तो गांव वालों ने घटना की जानकारी के लिए आपस में ही खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पूर्व प्रधान विनोद शुक्ला ने बताया कि गांव के ही कुछ और आदत तत्वों का घटना में हाथ हो सकता है मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार चौबे ने बताया की घटना की जांच की जा रही है। गांव के ही मनु बाजपेई ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं।युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।