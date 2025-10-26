दीनू उपाध्याय कानपुर का गैंग्स्टर घोषित! गिरोह में 25 सदस्य, इसमें कई अपराधी और वकील

जागरण संवाददाता, कानपुर। पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल में बंद अधिवक्ता दीनू उपाध्याय और उसके 24 अन्य साथी अब गैंग्स्टर हो गए हैं। दीनू के इंटररेंज गैंग में 26 सदस्यों के नाम दर्ज हैं, लेकिन नवाबगंज में शनिवार देर रात हुए गिरोह बंध अधिनियम के मुकदमे में दीनू के अलावा 24 अन्य को आरोपित बनाया गया है।

पुलिस ने पिछले दिनों दीनू उपाध्याय के गिरोह का पंजीकरण किया था और इसके गिरोह को इंटर रेंज गैंग (आसपास के जनपदों में भी अपराध) के रूप में मान्यता दी गई है। गैंग का सरगना दीनू को बनाया गया। पहले चरण में दीनू के अलावा गिरोह में 20 अन्य सदस्यों में नाम शामिल थे। इनमें हिस्ट्रीशीटर राम खिलावन, विमला देवी, शुभम कुमार, अजय शर्मा, उपेंद्र सिंह भदौरिया, उदय नारायण, आलोक मिश्रा, अनूप शुक्ला, अरिदमन सिंह, धर्मेंद्र यादव, धीरज दुबे, दीपक जादौन, गोपाल सिंह, मनु उपाध्याय, नारायण भदौरिया, नीरज दुबे, संजय उपाध्याय, सत्येंद्र त्रिवेदी, श्रोत गुप्ता, विकास ठाकुर के नाम शामिल थे।

तीन दिन पहले गिरोह में जांच के बाद अधिवक्ता व भाजपा नेता अमन शुक्ला व रचित पाठक के अलावा सगे भाई भानु प्रकाश व भुवन प्रकाश और राधेश्याम के नाम भी गिरोह में जोड़ दिए गए थे। इस तरह दीनू का यह गैंग 26 सदस्यीय हो गया था। गिरोह में 17 आरोपित वकील हैं।

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को देर रात दीनू उपाध्याय और उसके गिरोह के 24 अन्य सदस्यों को आरोपित बनाकर गैंग्स्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। गिरोह में शामिल धीरज दुबे को फिलहाल राहत दी गई है। चकेरी में मनोज गुप्ता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में धीरज दुबे की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। चार्जशीट फाइल न होने की वजह से तकनीकी दृष्टि से उसे राहत मिली है। धीरज दुबे एक अन्य आरोपित नीरज दुबे का सगा भाई है।