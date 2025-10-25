दीपावली के बाद प्रदूषण से गले व चेस्ट का बढ़ रहा संक्रमण, भूलकर भी ये गलती न करें

जागरण संवाददाता, कानपुर। बदलता हुआ मौसम बीपी, डायबिटिक और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक होता है। सर्दी की शुरुआत व दीपावली के बाद प्रदूषण युक्त वातावरण से सांस के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। ठंडी, शुष्क हवा वायुमार्ग में पैदा कर रही और गले व चेस्ट के संक्रमण के साथ अस्थमा, सीओपीडी तथा पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ओपीडी में पहुंच रहे हर दूसरे मरीज में पेट और सांस से जुड़ी समस्याएं मिल रही है। इससे बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना जरूरी है। संतुलित खान-पान के साथ योग और प्राणायाम के जरिये योग से बचा जा सकता है। खाने में फाइबर और मोटा अनाज पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है और बीपी के साथ डायबिटिक के स्तर को नियंत्रित करता है। यह बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के प्रो. डा. एसके गौतम ने पाठकों के सवालों का उत्तर देते हुए कही।