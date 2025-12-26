Kanpur Mandi Bhav: 26 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार, 26 दिसंबर को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तेल-तिलहन, गुड़ और सराफा बाजार के भाव जारी किए गए। गेहूं, चना, अरहर, मसूर और मूंग जैसी प्रमुख कृषि जिंसों में सामान्य कारोबार देखने को मिला, जबकि दालों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे। चावल और आटा-मैदा के भाव स्थिर रहे। तिलहन और खाद्य तेलों में सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव ऊंचाई पर रहे, जिससे निवेशकों और व्यापारियों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है।