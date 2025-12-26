Fog Delays Trains: कोहरे में शताब्दी-राजधानी-वंदे भारत समेत 59 ट्रेनें लेट, देखें देरी से चल रहीं ट्रेनों की सूची और समय

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे और धुंध के कारण गुरुवार को आने वाली ट्रेनें शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल पहुंची। कोहरे के कारण नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा रूटों पर चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस, श्रमशक्ति, राजधानी सहित 59 ट्रेनें औसतन चार घंटे से अधिक लेट रही। कोहरे की वजह से ट्रेनों के लेट होने के कारण शुक्रवार को करीब 2335 यात्रियों ने अपना टिकट रद्द कराया।

वहीं 100 से अधिक यात्रियों का कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफर करने की छूट दे गई। इस वजह से आरक्षण केंद्र पर टिकट वापसी काउंटर से लेकर पूछताछ काउंटर पर भीड़ देखने को मिली। शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल पर सबसे लेट पहुंचने वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस रही।

कानपुर में ये ट्रेनें लेट

82502 नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस गुरुवार को दिल्ली से 3:30 बजे चलकर शुक्रवार को 12 घंटे देरी से कानपुर सेंट्रल पहुंची।

82501 लखनऊ नई दिल्ली आईआरसीटीसी तेजस 9 घंटे बाद रवाना हो सकी।

12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी 7 घंटे रही

22416 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत 17 घंटे

15705 चंपारण हमसफर 13 घंटे

12384 संपूर्ण क्रांति 13 घंटे

12452 नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति 7:30 घंटे

12582 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9 घंटे

14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस 6 घंटे

15657 ब्रह्मपुत्र मेल 6:30 घंटे

15744 फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटे

12488 रीवा एक्सप्रेस 9 घंटे

02564 नई दिल्ली बरौनी स्पेशल 14 घंटे

22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत 10 घंटे की देरी से कानपुर पहुंचे।