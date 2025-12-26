Fog Delays Trains: कोहरे में शताब्दी-राजधानी-वंदे भारत समेत 59 ट्रेनें लेट, देखें देरी से चल रहीं ट्रेनों की सूची और समय
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे और धुंध के कारण गुरुवार को आने वाली ट्रेनें शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल पहुंची। कोहरे के कारण नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा रूटों पर चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस, श्रमशक्ति, राजधानी सहित 59 ट्रेनें औसतन चार घंटे से अधिक लेट रही। कोहरे की वजह से ट्रेनों के लेट होने के कारण शुक्रवार को करीब 2335 यात्रियों ने अपना टिकट रद्द कराया।
वहीं 100 से अधिक यात्रियों का कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफर करने की छूट दे गई। इस वजह से आरक्षण केंद्र पर टिकट वापसी काउंटर से लेकर पूछताछ काउंटर पर भीड़ देखने को मिली। शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल पर सबसे लेट पहुंचने वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस रही।
कानपुर में ये ट्रेनें लेट
82502 नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस गुरुवार को दिल्ली से 3:30 बजे चलकर शुक्रवार को 12 घंटे देरी से कानपुर सेंट्रल पहुंची।
82501 लखनऊ नई दिल्ली आईआरसीटीसी तेजस 9 घंटे बाद रवाना हो सकी।
12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी 7 घंटे रही
22416 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत 17 घंटे
15705 चंपारण हमसफर 13 घंटे
12384 संपूर्ण क्रांति 13 घंटे
12452 नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति 7:30 घंटे
12582 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9 घंटे
14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस 6 घंटे
15657 ब्रह्मपुत्र मेल 6:30 घंटे
15744 फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटे
12488 रीवा एक्सप्रेस 9 घंटे
02564 नई दिल्ली बरौनी स्पेशल 14 घंटे
22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत 10 घंटे की देरी से कानपुर पहुंचे।
बीते सात दिनों में इतने यात्रियों ने वापस किया टिकट
- दिनांक-------टिकट वापसी
- 26 दिसंबर --2335
- 25 दिसंबर --1536
- 24 दिसंबर --1595
- 23 दिसंबर --1958
- 22 दिसंबर --2135
- 21 दिसंबर --2372
- 20 दिसंबर --1735
फर्रुखाबाद में ये ट्रेनें लेट
- भिवानी - प्रयागराज कालिंदी करीब साढ़े तीन घंटा देरी से आई।
- प्रयागराज - भिवानी एक्सप्रेस के आने का समय रात 9:45 बजे है। यह ट्रेन गुरुवार रात 11:30 बजे यहां आई।
फतेहपुर में ये ट्रेनें लेट
- डाउन महानंदा व नार्थईस्ट रद रही।
- जोधपुर-हावड़ा, बीकानेर-जयपुर, प्रयागराज-सुबेदारगंज, कालिंदी, जम्मू मेल, नेताजी एक्सप्रेस आदि गाड़ियां डेढ़ से चार घंटे के मध्य लेट रहीं।
उरई में ये ट्रेनें लेट
- ट्रेन संख्या 20104 मुंबई-एलटीटी सुपरफास्ट सुबह आठ बजे के स्थान पर मध्याह्न 12 बजे पहुंची।
- ट्रेन संख्या 12108 मुंबई-एलटीटी एक्सप्रेस सुबह एक बजकर 32 मिनट के स्थान पर तीन बजकर 31 मिनट पर पहुंची।
- पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस भी करीब साढ़े तीन घंटे की देरी से यहां पहुंची।
- अहमदाबाद-साबरमती डेढ़ घंटे की देरी से आई।
- कुशीनगर एक्सप्रेस करीब तीन घंटे की देरी से आई।
- उद्योगकर्मी एक घंटे के विलंब से आई।
- तिरुअनंतपुरम राप्तीसागर करीब ढाई घंटे की देरी से आई।
उरई में एक घंटे पहले चलेगी कोंच-एट पैसेंजर
रेलवे ने एक जनवरी से नई समय-सारिणी का ऐलान किया है। इसमें कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल बदला गया है तो कुछ ट्रेनों के स्टापेज बढ़ाए गए हैं। उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 51866 कोंच-एट पैसेंजर कोंच से एक घंटे पहले अब दो बजे चलेगी और दो बजकर 35 मिनट पर पहुंचेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन नंबर 11109 अब पांच मिनट पहले सुबह छह बजकर पांच मिनट पर झांसी से प्रस्थान करेगी। बरौनी-ग्वालियर, ग्वालियर-बरौनी छपरा मेल को अब प्रायोगिक तौर पर सरसौकी में भी स्टापेज दिया जाएगा। हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलेगी।
टिकट रद्द हो रहे हैं, पर जिन यात्रियों को सफर करना है वह ट्रेनों के संचालन का समय देखकर घर से निकल रहे है। हमारी प्राथमिकता यात्रियों को संरक्षण देते हुए सुगम यात्रा कराना हैं। कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन के लिए जो भी सुरक्षा उपाय है उसे लागू किया जा रहा हैं।
अमित सिंह, पीआरओ, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल
