कानपुर में अपराधों का ग्राफ बढ़ा: नकाबजनी, चोरी, हत्या की घटनाओं से दहशत
Year Ender 2025: कानपुर में नकाबजनी, चोरी और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं। साल 2025 में शहर में अपराध की स्थिति गंभीर दिखी। हालांकि पिछले साल की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को इस साल कुछ सफलता मिली है। वर्ष 2024 में 11,222 आपराधिक घटनाओं के मुकाबले वर्ष 2025 में घटकर 10,407 हो गईं, लेकिन नकबजनी, चोरी व हत्या की घटनाएं पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं। वर्ष 2025 में दुष्कर्म के 104 व पाक्सो के 223 मामले आए, जबकि वर्ष 2024 में दुष्कर्म के 97 और पाक्सो के 183 मामले थे।
गुंडा और गैंग्स्टर की कार्रवाई में भी पिछड़ी पुलिस
आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में 31 पर गैंग्स्टर लगाया गया था, जबकि इस साल मात्र सात पर लगा। ऐसे ही 2024 में 401 पर गुंडा एक्ट लगाया गया, जबकि 2025 में 285 पर ही कार्रवाई हुई। यही हाल शस्त्र अधिनियम में कार्रवाई का रहा। पिछले साल 271 तो इस वर्ष 151 शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गईं। नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई पिछले साल 118 और इस बार 80 ही रह गईं।
पूर्वी जोन में घटनाएं
- अपराध----------- वर्ष 2024----- 2025
- नकबजनी-------------63---------67
- चोरी-----------------108-------111
- हत्या------------------15---------19
- डकैती----------------1-----------1
- हत्या के प्रयास--------31----------32
पूर्वी जोन के थाना क्षेत्र : कोतवाली, फीलखाना, मूलगंज, महिला थाना, कलक्टरगंज, हरबंश मोहाल, बादशाहीनाका, चकेरी, महाराजपुर, नर्वल, छावनी, रेलबाजार, जाजमऊ।
पश्चिम जोन में घटनाएं
- नकबजनी-----------51------------62
- चोरी---------------98------------152
- हत्या ---------------24----------- 25
- डकैती---------------1-------------1
- हत्या के प्रयास-------31-------------23
थानाक्षेत्र: कल्याणपुर, बिठूर, रावतपुर, पनकी, सचेंडी, अर्मापुर, बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन, अरौल।
दक्षिण जोन में घटनाएं
- नकबजनी------------107------------91
- चोरी ---------------186-----------171
- हत्या----------------36--------------25
- डकैती----------------1--------------0
- हत्या के प्रयास---------50-------------74
थाना क्षेत्र: गोविंद नगर, किदवई नगर, जूही, बाबूपुरवा, गुजैनी, बर्रा, हनुमंत विहार, नौबस्ता, सेन पश्चिमपारा, बिधनू, साढ़, सजेती, घाटमपुर, रेउना।
सेंट्रल जोन में घटनाएं
- नकबजनी- --------245 -----------236
- चोरी--------------464 ------------536
- हत्या---------------85--------------76
- डकैती--------------2---------------3
- हत्या के प्रयास-------130------------153
थाना क्षेत्र: कर्नलगंज, ग्वालटोली, कोहना, नवाबगंज, सीसामऊ, बजरिया, चमनगंज, अनवरगंज, बेकनगंज, रायपुरवा, स्वरूप नगर, काकादेव, फजलगंज, नजीराबाद।
