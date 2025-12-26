कानपुर में अपराधों का ग्राफ बढ़ा: नकाबजनी, चोरी, हत्या की घटनाओं से दहशत

जागरण संवाददाता, कानपुर। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को इस साल कुछ सफलता मिली है। वर्ष 2024 में 11,222 आपराधिक घटनाओं के मुकाबले वर्ष 2025 में घटकर 10,407 हो गईं, लेकिन नकबजनी, चोरी व हत्या की घटनाएं पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं। वर्ष 2025 में दुष्कर्म के 104 व पाक्सो के 223 मामले आए, जबकि वर्ष 2024 में दुष्कर्म के 97 और पाक्सो के 183 मामले थे।

गुंडा और गैंग्स्टर की कार्रवाई में भी पिछड़ी पुलिस आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में 31 पर गैंग्स्टर लगाया गया था, जबकि इस साल मात्र सात पर लगा। ऐसे ही 2024 में 401 पर गुंडा एक्ट लगाया गया, जबकि 2025 में 285 पर ही कार्रवाई हुई। यही हाल शस्त्र अधिनियम में कार्रवाई का रहा। पिछले साल 271 तो इस वर्ष 151 शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गईं। नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई पिछले साल 118 और इस बार 80 ही रह गईं।