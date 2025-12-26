कानपुर में कानून की चौकी के बाहर अखाड़ा: दो महिलाओं में चप्पल-लात-घूंसे चले, दर्शक बने पुलिसकर्मी
कानपुर में कानून की चौकी के बाहर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। चप्पल, लात और घूंसे चले और पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। घटना शहर में कानून व्यवस्था ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर की पनकी रोड चौकी शुक्रवार दोपहर अखाड़े में तब्दील हो गई। चौकी के बाहर खड़ी दो महिलाओं के बीच जमकर चप्पलें चल गई।दोनो एक दूसरे की चप्पल और अलावा लात घूंसो से पिटाई करने लगी।देखते ही देखते चौकी के बाहर राहगीरों का जमावड़ा लग गया।हालांकि महिलाओ की वजह से किसी की बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं पड़ी।मजबूर पुलिस कर्मी भी सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े रहे।]
शुक्रवार दोपहर पनकी रोड चौकी के बाहर तीन महिलाएं खड़ी थी तभी अचानक एक महिला ने बच्चे को गोद में लेकर बाइक के सहारे बैठी महिला की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी।अचानक हुए हमले से महिला का बच्चा और मोबाइल जमीन में गिर गया ,जिसे दूसरी महिला ने जमीन में पटक कर फोड़ दिया।जिसके बाद दोनो महिलाओं ने एक दूसरे की चप्पल और लात घूंसो से पिटाई करने लगे।एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर मारपीट हुई। चौकी के बाहर महिलाओं के झगड़े को देखकर जमावड़ा लग गया।
करीब 10 मिनट तक महिलाओं के बीच गाली गलौज और मारपीट होती रही वही पुलिस भी तमाशबीन बन कर मूकदर्शक बनी रही।बताया जा रहा है कि।दोनो महिलाएं आपस में देवरानी जेठानी है जो घर में हुए विवाद के बाद चौकी आई थी।उनके साथ दोनों के पति और सास भी थी।हालांकि दस मिनट चले हंगामे और विवाद के बाद दोनों पक्षों को चौकी के अन्दर ले जाकर पुलिस पूंछताछ में जुट गई है।अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया मामले की जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।