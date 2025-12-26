कानपुर में कानून की चौकी के बाहर अखाड़ा: दो महिलाओं में चप्पल-लात-घूंसे चले, दर्शक बने पुलिसकर्मी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर की पनकी रोड चौकी शुक्रवार दोपहर अखाड़े में तब्दील हो गई। चौकी के बाहर खड़ी दो महिलाओं के बीच जमकर चप्पलें चल गई।दोनो एक दूसरे की चप्पल और अलावा लात घूंसो से पिटाई करने लगी।देखते ही देखते चौकी के बाहर राहगीरों का जमावड़ा लग गया।हालांकि महिलाओ की वजह से किसी की बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं पड़ी।मजबूर पुलिस कर्मी भी सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े रहे।]

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार दोपहर पनकी रोड चौकी के बाहर तीन महिलाएं खड़ी थी तभी अचानक एक महिला ने बच्चे को गोद में लेकर बाइक के सहारे बैठी महिला की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी।अचानक हुए हमले से महिला का बच्चा और मोबाइल जमीन में गिर गया ,जिसे दूसरी महिला ने जमीन में पटक कर फोड़ दिया।जिसके बाद दोनो महिलाओं ने एक दूसरे की चप्पल और लात घूंसो से पिटाई करने लगे।एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर मारपीट हुई। चौकी के बाहर महिलाओं के झगड़े को देखकर जमावड़ा लग गया।