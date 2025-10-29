कानपुर में स्कूल से घर जा रहे कक्षा 5वीं के छात्र का वैन से अपहरण, रूमाल सुंघाकर किया बेहोश, समझदारी से बचा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में कक्षा पांचवीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया। उसको रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघकर बेहोश किया और वैन में ले गए। हालांकि छात्र को जब होश आया तो उसने समझदारी दिखाते हुए बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। इसके बाद पास में दुकानदार को अपहरण की जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह गोविंद नगर डीबीएस कॉलेज के पास कच्ची बस्ती रहते हैं। उनका 12 साल का बेटा कुनाल सिंह निराला नगर स्थित चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल के कक्षा 5 का छात्र है। कुनाल हर रोज की तरह बुधवार दोपहर स्कूल से घर जा रहा था। तभी रास्ते में वैन सवारों ने पता पूछने का प्रयास किया। उसको पास में बुलाया। उसने जब पता की जानकारी न होने को कहा तो अचानक उसको रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघा दिया और वह बेसुध हो गया।

आरोपियों ने उसे उठाकर गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद वहां से निकल लिए। वह साकेतनगर दीप सिनेमा की तरफ पहुंचे। आरोपियों ने किसान दूध डेरी के पास वैन को रोका। वहां दुकान पर सिगरेट लेने के लिए दोनों आरोपी उतरे। इस बीच बच्चे को होश आ गया और उसने मौका पाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरकर भाग निकला। वह भागकर परचून के दुकानदार अमित सिंह से मदद मांगी। अमित ने उसकी मां और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद परिजन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस बच्चे को साथ लेकर उसके बताए गए रूट पर ले जाकर कैमरे खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है।