    कानपुर में स्कूल से घर जा रहे कक्षा 5वीं के छात्र का वैन से अपहरण, रूमाल सुंघाकर किया बेहोश, समझदारी से बचा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    कानपुर में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल के कक्षा 5 के छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्र छुट्टी के बाद घर जा रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने उसे वैन में बैठा लिया। हालांकि बच्चे की समझदारी की वजह से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकला।

    छात्र कुनाल और सूचना के बाद घबराकर बैठीं बाएं तरफ उसकी मां और दाहिने बहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में कक्षा पांचवीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया। उसको रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघकर बेहोश किया और वैन में ले गए। हालांकि छात्र को जब होश आया तो उसने समझदारी दिखाते हुए बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। इसके बाद पास में दुकानदार को अपहरण की जानकारी दी।

    दरअसल, ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह गोविंद नगर डीबीएस कॉलेज के पास कच्ची बस्ती रहते हैं। उनका 12 साल का बेटा कुनाल सिंह निराला नगर स्थित चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल के कक्षा 5 का छात्र है। कुनाल हर रोज की तरह बुधवार दोपहर स्कूल से घर जा रहा था। तभी रास्ते में वैन सवारों ने पता पूछने का प्रयास किया। उसको पास में बुलाया। उसने जब पता की जानकारी न होने को कहा तो अचानक उसको रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघा दिया और वह बेसुध हो गया।

    आरोपियों ने उसे उठाकर गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद वहां से निकल लिए। वह साकेतनगर दीप सिनेमा की तरफ पहुंचे। आरोपियों ने किसान दूध डेरी के पास वैन को रोका। वहां दुकान पर सिगरेट लेने के लिए दोनों आरोपी उतरे। इस बीच बच्चे को होश आ गया और उसने मौका पाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरकर भाग निकला। वह भागकर परचून के दुकानदार अमित सिंह से मदद मांगी। अमित ने उसकी मां और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद परिजन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस बच्चे को साथ लेकर उसके बताए गए रूट पर ले जाकर कैमरे खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है।

    मां उर्मिला और बड़ी बहन आंचल ने बताया कि रोजाना छुट्टी होने के बाद भाई पैदल ही घर जाता है। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी है आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है जो की घटनास्थल से लेकर बच्चे के बताए गए रूट पर फुटेज खंगाल रही है।

