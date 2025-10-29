Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 29 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ

जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 29 October 2025: कानपुर (Kanpur) की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: शटर का ताला तोड़कर टेलीकॉम शॉप में लाखों की चोरी, साड़ी के सहारे फंदा लगा युवक ने दी जान सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

पिकेट प्वाइंट से चंद कदम पर शटर का ताला तोड़कर टेलीकॉम शॉप में लाखों की चोरी बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना बाजार के पास मंगलवार देर रात बिठूर रोड स्थित टेलीकॉम शॉप में शटर का ताला तोड़कर मोबाइल व नकदी समेत करीब साढ़े तीन लाख रुपये का माल पार कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में तीन लड़के दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए है। अंदर घुसते ही एक कैमरा तोड़ दिया मंधना बहलोलपुर निवासी अंकित दीक्षित की बिठूर रोड पर दीक्षित एजेंसी के नाम से टेलीकॉम शॉप है। अंकित ने बताया दुकान के गोलक में करीब 40 हजार की नकदी व ,19 एंड्राइड मोबाइल दो स्मार्ट वॉच लगभग करीब 3 लाख के एंड्रॉयड मोबाइल थे।सब चुरा ले गए। अंकित ने बिठूर पुलिस को चोरी की सूचना दी बिठूर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है जबकि 250 मीटर पर पुलिस की पिकेट प्वाइंट है। 200 मीटर पर स्टेट बैंक की शाखा स्थित है। वहीं क्षेत्रीय लोगो का कहना है मुख्य मार्ग जहां हजारों राहगीर रात दिन निकलते हैं जिससे मंधना पुलिस के गस्त की भी पोल खुल गई है।