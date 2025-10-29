Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 29 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ
Kanpur Breaking News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ी आज बुधवार 29 अक्टूबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।
जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 29 October 2025: कानपुर (Kanpur) की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: शटर का ताला तोड़कर टेलीकॉम शॉप में लाखों की चोरी, साड़ी के सहारे फंदा लगा युवक ने दी जान सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।
पिकेट प्वाइंट से चंद कदम पर शटर का ताला तोड़कर टेलीकॉम शॉप में लाखों की चोरी
बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना बाजार के पास मंगलवार देर रात बिठूर रोड स्थित टेलीकॉम शॉप में शटर का ताला तोड़कर मोबाइल व नकदी समेत करीब साढ़े तीन लाख रुपये का माल पार कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में तीन लड़के दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए है। अंदर घुसते ही एक कैमरा तोड़ दिया मंधना बहलोलपुर निवासी अंकित दीक्षित की बिठूर रोड पर दीक्षित एजेंसी के नाम से टेलीकॉम शॉप है। अंकित ने बताया दुकान के गोलक में करीब 40 हजार की नकदी व ,19 एंड्राइड मोबाइल दो स्मार्ट वॉच लगभग करीब 3 लाख के एंड्रॉयड मोबाइल थे।सब चुरा ले गए। अंकित ने बिठूर पुलिस को चोरी की सूचना दी बिठूर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है जबकि 250 मीटर पर पुलिस की पिकेट प्वाइंट है। 200 मीटर पर स्टेट बैंक की शाखा स्थित है। वहीं क्षेत्रीय लोगो का कहना है मुख्य मार्ग जहां हजारों राहगीर रात दिन निकलते हैं जिससे मंधना पुलिस के गस्त की भी पोल खुल गई है।
बिल्हौर में युवक ने फंदा लगाकर जान दी
कस्बे के लक्ष्मीबाई नगर मोहल्ले में युवक ने कमरा अंदर से बंद कर पंखे के हुक में साड़ी के सहारे फंदा लगा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे का कुंडा काटकर शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के विरुहुन गांव निवासी 49 वर्षीय नंदू उर्फ सुदई राठौर पुत्र स्व. महगू अविवाहित थे और बचपन से बिल्हौर कस्बे के लक्ष्मीबाई नगर मोहल्ला स्थित ननिहाल में रहते थे। ममेरे भाई सभासद कांती राठौर के पति अमित राठौर ने बताया कि नंदू ट्रक चलाते थे और अक्सर बाहर रहते थे। दीपावली के पहले ही वह घर आए थे। मंगलवार की रात खाना खाने के बाद वह दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में सोने गए थे। सुबह छत पर गए स्वजन ने कमरा अंदर से बंद देखकर आवाज दी। कई आवाज के बाद भी दरवाजा न खुलने पर छत पर लगे जाल से झांक कर देखा। तो नंदू साड़ी के सहारे फंदे से लटके दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा कटवाकर व फंदे से नीचे उतरवाया और जांच पड़ताल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वजन के मुताबिक नंदू शराब अधिक पीते थे। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया युवक के फंदा लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।
