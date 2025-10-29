Kanpur Dehat में DM आवास के पास 30 मिनट तक PNG लाइन लीक, अफरातफरी, यातायात रोका व लोग भागे

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में पीएनजी लाइन में लीकेज से अफरातफरी मच गई। डीएम आवास से करीब दो सौ मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। इससे इलाके के आसपास के दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गए। करीब 30 मिनट तक गैस लीक करती रही। इससे बड़ा हादसा हो सकता था।

माती रोड पर डीएम आवास से करीब दो सौ मीटर पहले पेड़ की जड़ बुलडोजर से खोदी जा रही थी। इसी दौरान टोरंट की पीएनजी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस रिसाव होने से सड़क पर यातायात थम गया। एहतियातन दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार किया। वहीं आसपास के तीन चार दुकानदारों ने वहां से निकल गए। टोरंट की टीम ने वाल्व बंद कर मरम्मत की।

दरअसल, दुकानदार सड़क किनारे कटे हुए पेड़ की जड़ को बुलडोजर से खोदकर हटवा रहे थे। उसी समय नीचे से गई टोरंट की पीएनजी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसवा होता देख बुलडोजर चालक फरार हो गया। दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। आग के डर की वजह से आसपास की चार पांच दुकानों के लोग भी वहां से हट गए। इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी गई। 10 मिनट बाद दमकल कर्मी और पुलिस पहुंची।