Kanpur Dehat में DM आवास के पास 30 मिनट तक PNG लाइन लीक, अफरातफरी, यातायात रोका व लोग भागे
कानपुर देहात में डीएम आवास के नजदीक पीएनजी लाइन में आधे घंटे तक रिसाव होने से अफरातफरी मच गई। दहशत में लोग भागने लगे और यातायात रोक दिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और गैस कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। रिसाव को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में पीएनजी लाइन में लीकेज से अफरातफरी मच गई। डीएम आवास से करीब दो सौ मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। इससे इलाके के आसपास के दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गए। करीब 30 मिनट तक गैस लीक करती रही। इससे बड़ा हादसा हो सकता था।
माती रोड पर डीएम आवास से करीब दो सौ मीटर पहले पेड़ की जड़ बुलडोजर से खोदी जा रही थी। इसी दौरान टोरंट की पीएनजी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस रिसाव होने से सड़क पर यातायात थम गया। एहतियातन दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार किया। वहीं आसपास के तीन चार दुकानदारों ने वहां से निकल गए। टोरंट की टीम ने वाल्व बंद कर मरम्मत की।
दरअसल, दुकानदार सड़क किनारे कटे हुए पेड़ की जड़ को बुलडोजर से खोदकर हटवा रहे थे। उसी समय नीचे से गई टोरंट की पीएनजी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसवा होता देख बुलडोजर चालक फरार हो गया। दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। आग के डर की वजह से आसपास की चार पांच दुकानों के लोग भी वहां से हट गए। इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी गई। 10 मिनट बाद दमकल कर्मी और पुलिस पहुंची।
पुलिस व दमकलकर्मी ने यातायात को रुकवा दिया गया। दमकल की टीम ने पानी की बौछार की जिससे गैस थम जाए। करीब 30 मिनट तक गैस का रिसाव होता रहा। इस बीच बड़ा हादसा हो सकता था। टोरंट की टीम के धर्मेंद्र, आशीष व अन्य पहुंचे और उन्होंने दोनों तरफ से वाल्व को बंद कर गैस रिसाव को बंद कर दिया। इसके बाद पाइप मरम्मत की गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि जेसीबी से गैस रिसाव हो गया था, एहतियातन राहत कार्य समय रहते कर दिया गया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
