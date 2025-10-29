Language
    पीआरवी सिपाही ने युवती को गलत इशारे कर पकड़ा हाथ, फिर साहस दिखा सिखाया सबक...ले पहुंची थाने

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    कानपुर में ड्यूटी पर तैनात एक पीआरवी सिपाही पर युवती से अभद्रता करने का आरोप लगा है। युवती ने साहस दिखाते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस विभाग ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। घटना की जांच वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। 

    युवती से छेड़छाड़ का आरोपित पीआरवी सिपाही प्रगेश सिंह। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर मिशन शक्ति फेज-पांच का अभियान चलाकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा कर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। वहीं बुधवार दोपहर पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) पर तैनात सिपाही ने सरेराह पैदल जा रही युवती से अश्लीलता करते हुए उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ कर दी। हालांकि युवती हिम्मत दिखाते हुए सिपाही से भिड़ गई और उसकी वर्दी फाड़ दी। चौराहे पर तैनात साथी पुलिसकर्मी आरोपित सिपाही को थाने ले आए। जहां पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर आरोपित सिपाही को पुलिस आयुक्त ने निलंबित कर दिया।

    जीटी रोड नहरिया के पास रहने वाली युवती का घर के पास ही मायका है। युवती ने बताया कि वह नमक फैक्ट्री स्थित एक डाक्टर के घर में काम करती है। बुधवार दोपहर वह नमक फैक्ट्री जाने के लिए पैदल ही गोल चौराहा जा रही थी। इस दौरान गोल चौराहे पर खड़ी नजीराबाद की पीआरवी संख्या-4731 के सिपाही प्रगेश ने उसके साथ अश्लीलता करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। छीनाझपटी के दौरान उसके हाथ में कई जगह नाखून लग गई। इस पर वह सिपाही से भिड़ गई इस दौरान उसकी वर्दी भी फट गई।

    सिपाही की यह करतूत देखकर साथी पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पीड़िता ने स्वजन को घटना की जानकारी देते हुए मौके पर हंगामा कर वीडियो बना लिया इस दौरान सिपाही प्रगेश युवती से माफ करने की गुहार लगाता रहा। जिसके बाद साथी उसे लेकर काकादेव थाने पहुंचे। पीड़िता का आरोप है कि विभागीय मामला होने के चलते काकादेव पुलिस ने सिपाही को बचाने का प्रयास किया लेकिन वह अड़ गई और आलाधिकारियों को जानकारी दी।

     

    युवती से अश्लीलता और छेड़छाड़ करने वाले आरोपित सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। आरोपित सिपाही की विभागीय जांच भी कराई जाएगी।
    - सुमित सुधाकर रामटेके, एसीपी, स्वरूप नगर


    पुलिसकर्मियों की करतूतों से पहले भी हो चुके हैं शर्मसार

     

    • युवती को मुंबई से लाने के दौरान रेलबाजार थाने के दारोगा गजेंद्र सिंह ने की छेड़छाड़
    • बिल्हौर में मुकदमे की जांच कर रहे दारोगा महेंद्र सिंह ने महिला को अकेले बुलाकर हाथ पकड़कर की छेड़छाड़

