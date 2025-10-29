Language
    हिंदू बन किशोरी को अगवा कर दिल्ली ले जाकर किया दुष्कर्म, मतांतरण का प्रयास

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    उरई की एक किशोरी को युवक बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने किशोरी पर मतांतरण का दबाव भी बनाया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, उरई। रामपुरा थाना के एक स्कूल में 16 वर्षीय छात्रा के साथ पढ़ने के दौरान 18 वर्षीय मुस्लिम युवक हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाया। प्रेम करने का नाटक करता रहा। फिर उसे अगवा करके दुष्कर्म किया। छात्रा को सच्चाई पता चली तो आरोपित शादी करने के लिए उस पर मतांतरण का दबाव बनाने लगा।

    आरोपित उसे करीब 15 दिन तक दिल्ली में किराये का कमरा लेकर वहां बंधक बनाए रहा। किशोरी को साथ लेकर मंगलवार को आरोपित अपने गांव आ रहा था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर उसके खिलाफ पॉक्सो, मतांतरण कराने आदि की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

    रामपुरा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय इकबाल अली उर्फ आनिस कक्षा 12 का छात्र था। करीब एक साल पहले इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक किशोरी से उसने मुलाकात के दौरान अपना नाम आमोद बताया। बातचीत के दौरान किशोरी को झांसा देकर फोन नंबर ले लिया और उसे हिंदू युवक समझकर नजदीकियां बढ़ा दीं।

    इसी दौरान दोनों अक्सर साथ-साथ रहते, इसी का फायदा उठाकर युवक स्कूल जाने के दौरान किशोरी को 13 अक्टूबर को अगवा कर ले गया। किशोरी के स्कूल से घर न पहुंचने पर स्वजन परेशान हो गए। अचानक गायब होने पर उसकी तलाश करते रहे। स्कूल में साथ पढ़ने वाली छात्राओं से जानकारी मिली कि स्कूल में पढ़ने वाला युवक इकबाल उसे अपने साथ ले गया है।

    इसी आधार पर स्वजन ने रामपुरा थाने में इसकी तहरीर देकर किशोरी को ले जाने का मुकदमा आरोपित के खिलाफ लिखाया था। मंगलवार शाम को पुलिस ने आरोपित को जगम्मनपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम हुसेपुरा-उदोतपुरा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी उसके साथ बरामद किया।

     