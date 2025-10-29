कानपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! 703 गृहकर बकाएदारों को दी नोटिस, फिर इस दिन से कुर्की की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम ने और 703 गृहकर बकाएदारों को नोटिस दी है। इन पर करीब 10 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया नहीं देने पर तीन नवंबर से कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब तक नगर निगम दो हजार बकाएदारों को नोटिस दे चुका है और कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने राजस्व वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपये रखा है जिसके सापेक्ष अभी तक 250 करोड़ रुपये वसूली हो पायी है। इसके चलते बकाएदारों पर लगाम कसना शुरू कर दी है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व लक्ष्य 500 करोड़ रुपये था इसके सापेक्ष 513 करोड़ रुपये वसूली हुई थी।



जोन चार के जोनल प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि नोटिस देने के साथ ही कुर्की की भी समय तय कर दिया है। तय समय पर बकाया गृहकर नहीं देने वालों पर कुर्की के साथ ही संपत्ति सील की जाएगी। साथ ही बड़े 10 बकाएदारों के नामों की सूची जोनल कार्यालय में चस्पा की जाएगी।



नगर निगम को पांच माह में राजस्व लक्ष्य पूरा करना है। इसको लेकर सभी जोनों ने तैयारी तेज कर दी है। सभी राजस्व निरीक्षकों को कार्रवाई के आदेश दिए गए है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।