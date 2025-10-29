Language
    कानपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! 703 गृहकर बकाएदारों को दी नोटिस, फिर इस दिन से कुर्की की कार्रवाई

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:34 PM (IST)

    कानपुर नगर निगम ने गृहकर बकाएदारों पर शिकंजा कसा है। 703 बकाएदारों को नोटिस जारी कर जल्द टैक्स भरने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने टैक्स वसूली अभियान तेज कर दिया है ताकि शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके।

    नगर निगम ने राजस्व वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपये रखा। प्रतिकात्मक

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम ने और 703 गृहकर बकाएदारों को नोटिस दी है। इन पर करीब 10 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया नहीं देने पर तीन नवंबर से कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब तक नगर निगम दो हजार बकाएदारों को नोटिस दे चुका है और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इस चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने राजस्व वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपये रखा है जिसके सापेक्ष अभी तक 250 करोड़ रुपये वसूली हो पायी है। इसके चलते बकाएदारों पर लगाम कसना शुरू कर दी है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व लक्ष्य 500 करोड़ रुपये था इसके सापेक्ष 513 करोड़ रुपये वसूली हुई थी।


    जोन चार के जोनल प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि नोटिस देने के साथ ही कुर्की की भी समय तय कर दिया है। तय समय पर बकाया गृहकर नहीं देने वालों पर कुर्की के साथ ही संपत्ति सील की जाएगी। साथ ही बड़े 10 बकाएदारों के नामों की सूची जोनल कार्यालय में चस्पा की जाएगी।


    नगर निगम को पांच माह में राजस्व लक्ष्य पूरा करना है। इसको लेकर सभी जोनों ने तैयारी तेज कर दी है। सभी राजस्व निरीक्षकों को कार्रवाई के आदेश दिए गए है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

    नगर निगम ने 1270 अवैध होर्डिंग व बैनर हटाए


    नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के आदेश पर नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने शहर के कई इलाकों में अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग व बैनर हटाए। चौराहों व खंभों में लगे बोर्ड भी हटाए। इसके तहत दस्ते ने 850 क्यास्क, 170 बिल बोर्ड व 250 रोड क्रास बैनर समेत 1270 अवैध विज्ञापन पटों को हटाया।

