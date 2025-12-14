Language
    यूपी में कोहरे का कहर, 5 जिलों में 21 वाहनों की भीषण भिड़ंत में 8 की मौत, 14 घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    UP Fog Accident: उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। उन्नाव, हमीरपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद और फतेहपुर में 21 गाड़ियां आपस ...और पढ़ें

    हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के बीच बोलेरो से टकराई खड़ी स्लीपर बस व टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुई बोलेरो। इधर उन्नाव में घना कोहरा के चलते आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेहटामुजार क्षेत्र में इंटरचेंज के पास कंटेनर की टक्कर से पलटा लोडर। जागरण

    जागरण टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में रविवार को घने कोहरे के चलते पांच जिलों में भीषण हादसे हुए। 21 वाहनों की भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की वजह कई जगह हाईवे में यातायात प्रभावित रहा। जाम की स्थिति बनी रही। वहीं, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट रहीं। इससे रेलवे यात्रियों को ठंड में ट्रेन का इंतजार करते हुए परेशानी हुई।

    हमीरपुर में स्लीपर बस ने बोलरो में मारी टक्कर, दो भाइयों समेत चार की मौत

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब नौ बजे घने कोहरे के दौरान 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से स्लीपर बस ने आगे चल रही बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत गई। दोनों भाई मां की अस्थियों को विसर्जित करने महोबा से प्रयागराज जा रहे थे। बस में 48 श्रद्धालु थे, जो चित्रकूट दर्शन करने जा रहे थे। हादसे के बाद बस चालक भाग निकला। पेट्रोलिंग टीम व पुलिस ने बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने बांदा मेडिकल कालेज में दम तोड़ दिया। बोलेरो सवार तीन लोग घायल हुए हैं। हादसा मौदहा के इचौली के पास हुआ।

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेहटामुजावर क्षेत्र में इंटरचेंज के पास कंटेनर से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई स्लीपर बस। यूपीडा कर्मी


    उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 10 वाहन टकराए, दो की मौत

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह घने कोहरे में एक-दूसरे से 10 वाहन टकरा गए। लखनऊ जा रहे लोडर में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। लोडर एक्सप्रेसवे पर पलट गया। इसी कंटेनर ने आगे चल रही स्लीपर बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसी के बाद पीछे से आई अर्टिगा कार कंटेनर में भिड़ गई। एक-एक कर तीन अन्य कारें, बाइक, वैन व एक अन्य बस आपस में टकराते चले गए। कंटेनर से टकराए वाहनों को चालक किनारे कर ही पाए थे कि इसी बीच जयपुर से लखनऊ जा रही सेठी कोच की स्लीपर बस भी कंटेनर में पीछे से जा घुसी। इसमें स्लीपर बस के चालक राजस्थान के धौलपुर निवासी जितेंद्र और बाइक के बस में टकराने से उसमें सवार आसीवन के रोलिया मोहिद्दीनपुर निवासी रामजी की मौत हो गई। जबकि पांच लोग घायल हो गए।


    चित्रकूट में अशोह के पास तीन ट्रक आपस में भिड़े

    रविवार तड़के सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोह के पास घने कोहरे के कारण गिट्टी से लदे तीन ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक चालक मामूली रूप से घायल हो गया।


    कानपुर देहात में ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान

    घने कोहरे ने यात्री व पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार मंद कर दी है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को झींझक स्टेशन पर रुकने वाली अधिकतर ट्रेनें विलंबित रही। इससे रात में यात्री स्टेशन पर इंतजार करते रहे। वहीं हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार मंद रही, जिससे वाहन चालकों को सुबह लाइट जलाकर चलना पड़ा।


    फर्रुखाबाद में ट्रक ने मारी गन्ना लदे ट्रैक्टर में टक्कर, चालक की मौत

    इटावा बरेली हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना लाद कर अमृतपुर के गांव अमैयापुर पंचमी निवासी रामशरण के 25 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार शुगर मिल रूपापुर जा रहे थे। शनिवार-रविवार दरमियानी रात 2:30 बजे नीरज ने डबरी तिराहे पर जैसे ही ट्रैक्टर शाहजहांपुर की ओर मोड़ा। तभी फर्रुखाबाद की ओर से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर चालक नीरज की मौत हो गई। तीन लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।


    फतेहपुर में कोहरे की चादर, हुए दो हादसे

    कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे की घनी चादर वाहन चलाने वालों के लिए परेशानी बन रही है। जरा सी चूक हादसों में बदल रही है। रविवार को जिले में दो हादसे हुए, जिसमें एक चालक घायल हो गया, जबकि दूसरे वाहन के चालक की मौत हो गई। कोहरे के चलते लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं।

     

