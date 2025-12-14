Weather Forecast: पाकिस्तान के पास से आ रही हवा से कानपुर में सर्दी का दौर शुरू, कोहरे को लेकर IMD का अलर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार की सुबह भी कोहरे वाली ही रही। पहाड़ों से आ रही नम हवा के साथ आए बादल भी छाए हुए हैं इससे रात और दिन दोनों के तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे की स्थितियां अब लगातार रहने वाली हैं। इसलिए सुबह और रात में घर से बाहर निकलने पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को भी रात और दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है इसके बाद सर्दी का नया दौर शुरू होगा।

मौसम में छाए नमी वाले बादल और कोहरे की वजह से रविवार की सुबह और शाम में घना कोहरा छाया रहा। हवा की धीमी रफ्तार की वजह से बादलों को ठहरने का पूरा मौका मिल रहा है। इससे मौसम में नमी बनी हुई है जिससे कोहरा बढ़ गया है। जो सामान्य दृश्यता को प्रभावित कर रहा है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान के पास से आ रही सर्द हवा ने पश्चिमी विक्षोभ को मजबूती दी है। इससे कानपुर और आस - पास के क्षेत्रों में हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई है।

सामान्य से कम तापमान कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। रविवार को कानपुर का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा जो शनिवार के 6.4 डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री ज्यादा है। रात का तापमान बढ़ने के बावजूद यह अब भी यह सामान्य से कम है। रविवार को अधिकतम तापमान एक दिन पहले के 23.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 24.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके बावजूद रात में गलन बनी हुई है। हवा की रफ्तार रविवार को बेहद कम लगभग एक किमी प्रति घंटा रही है जबकि एक दिन पहले दो किमी प्रति घंटा की औसत रफ्तार रही है। अभी 24 घंटे में थोड़ा तापमान और बढ़ने की संभावना है। इसके बावजूद लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते सर्दी में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। रात में गलन बनी रही। नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है तो बादलों के छंटने पर सर्दी का नया दौर शुरू हो सकता है।