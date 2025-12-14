Railway News: मुंबई-हावड़ा और बांदा-चित्रकूट रूट पर कोहरे की मार, रीवा एक्सप्रेस सहित 12 से ज्यादा ट्रेनें 16 घंटे तक लेट

Language
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। Indian railways running status: शनिवार की रात से पड़े घने कोहरे से रेल यातायात की रफ्तार भी प्रभावित रही। मुंबई-हावड़ा रूट सहित बांदा-चित्रकूट रेलखंड पर ट्रेनें घंटों रेंगती रहीं। मानिकपुर जंक्शन और चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक नहीं बल्कि दो से लेकर 16 घंटे तक विलंब से पहुंचीं।

    ग्वालियर से प्रयागराज जाने वाली ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस, जो चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन में दोपहर 1.15 बजे पहुंचनी थी, वह करीब दो घंटे की देरी से 3.15 बजे स्टेशन पहुंची। वहीं आसनसोल से अहमदाबाद जाने वाली अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9.20 बजे के बजाय करीब डेढ़ घंटे विलंब से 11 बजे चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन पहुंची। कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन भी अपने तय समय 12 बजे से करीब डेढ़ घंटे देरी से चित्रकूट कर्वी रेलवे स्टेशन पहुंची। देरी का सिलसिला यहीं नहीं रुका।

     

    रीवा एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट मानिकपुर पहुंची

    लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सूबेदारगंज जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय शनिवार रात 10 बजे के बजाय रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन पहुंची, यानी यह ट्रेन करीब 16 घंटे 30 मिनट विलंब से चली। नई दिल्ली के आनंद विहार से रीवा जाने वाली रीवा एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन पर अपने निर्धारित समय 8.40 बजे के बजाय करीब डेढ़ घंटे देरी से 10.10 बजे पहुंची। इसी तरह हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर आने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने तय समय 7.30 बजे के बजाय 9 बजे पहुंची।

     

    बरौनी एक्सप्रेस ढाई घंटे तक लेट

    राजगीर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली जनता एक्सप्रेस मानिकपुर में 9.30 बजे के बजाय 10.30 बजे पहुंची। हावड़ा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली क्षिप्रा एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय 9.30 बजे से दो घंटे देरी से 11.30 बजे मानिकपुर जंक्शन पहुंची। गोंडिया से बरौनी जाने वाली बरौनी-गोंडिया एक्सप्रेस मानिकपुर में अपने तय समय 1.35 बजे के बजाय दोपहर 4.03 बजे, यानी करीब ढाई घंटे की देरी से पहुंची। वहीं दादर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय 4.10 बजे के बजाय करीब दो घंटे की देरी से शाम छह बजे चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पहुंची।

     

    ठंड में कांपते हुए इंतजार करते रहे यात्री

    परिवार के साथ चित्रकूट घूमने आए रायबरेली के मनीष सिंह ने कहा डेढ़ घंटे से चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई ठाणे के राजेंद्र पालखे ने कहा कि चित्रकूट में परिक्रमा करने आए थे। अब प्रयागराज संगम जाना है, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाजियाबाद के दीपक शर्मा ने कहा कि परिवार के बुजुर्गों के साथ चित्रकूट दर्शन आए थे। अब काशी जाना है, लेकिन दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस लेट है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि नई दिल्ली और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर पड़ रहे घने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है। इसके बावजूद रेलवे की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कि ट्रेनों को न्यूनतम विलंब के साथ संचालित किया जा सके, ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

