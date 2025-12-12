दूल्हा दरवाजे पर लाया बरात दुल्हन ब्यूटी पार्लर से फुर्र, फिर रिश्तेदर बेटी ने बचाई इज्जत

संवाद सूत्र, फफूंद (औरैया)। औरैया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दुल्हन बनी बेटी ने अपने माता पिता को शर्मसार कर दिया। दरवाजे पर दूल्हा बरात लेकर पहुंचा था लेकिन दुल्हन अंदर नहीं थी। दुल्हन ब्यूटी पार्लर से ही गायब हो गई। फिर एक रिश्तेदार बेटी ने लड़की पक्ष की इज्जत बचाई।

मामला फफूंद क्षेत्र का है। गुरुवार को शादी के दिन एक युवती सजने के लिए ब्यूटीपार्लर गई थी। जहां से लापता हो गई। जानकारी पर बरात आने का इंतजार कर रहे उसके घरवालों के पैरों तले जमीन निकल गई। इधर-उधर ढूंढा लेकिन पता नहीं चला। सदर कोतवाली में प्राथमिक दर्ज कराई। एक युवक पर बातों में लेकर ले जाने का आरोप लगाया। वहीं दरवाजे पर आई बरात को देख उन्होंने वर पक्ष को घटना बताई। समाज को देखते हुए उन्होंने फिरोजाबाद से आए रिश्तेदार की लड़की को दुल्हन बनाया और मंडप में बैठाया।



सहेलियों के साथ गई थी ब्यूटी पार्लर एक गांव में इटावा से बरात गुरुवार रात करीब आठ बजे आनी थी। जिनके स्वागत में मैरिज होम में तैयारी चल रही थी। इस बीच युवती सजने के लिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ कार से एक ब्यूटीपार्लर चली गई। सहेलियों को घर जाने की बात कही। उसके वापस न लौटने पर स्वजन को चिंता हुई। साथ गई लड़कियों से पूछा गया तो उन्होंने पूरा मामला बताया।



दरवाजे पर नाच रहे थे बराती इस बीच दरवाजे पर बरात बैंड बाजा के साथ पहुंच गई। लोगों की लगी भीड़ व स्वागत न होता देख दूल्हे व साथ आए लोगों के चेहरे का भाव बदल गया। कुछ बरातियों को पता लगा कि जिससे शादी होने वाली है वह कहीं चली गई है। यह सुनते ही लड़के पक्ष ने जानकारी करनी शुरू की। रिश्तेदारों व युवती के स्वजन ने उदास मन से उन्हें घटना बताई। जिसे सुनने के बाद सभी हक्का-बक्का रहे। पुलिस को सूचना दी गई। सदर कोतवाली में तहरीर देकर पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई।



युवक पर ले जाने का संदेह कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि युवती को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एक युवक पर उसे ले जाने का संदेह जताया गया है। उसके बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हें। आरोपित गांव का ही बताया गया। वहीं, शादी समारोह व बरातियों में शुरू हुई तरह-तरह की चर्चा को विराम देने के लिए समाज को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बातों को सुना।