पत्नी के बुलाने पर कानपुर से औरैया ससुराल गया युवक, सुबह शव फंदे से लटका मिला, बेटा बोला- मेरे पिता को मार डाला

संवाद सूत्र, दिबियापुर(औरैया)। औरैया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ससुराल में पिता की आत्महत्या की सूचना पर बेटे को विश्वास नहीं हुआ। उसका कहना था कि पिता काफी दबाव में थे। बेटे का आरोप है कि पिता की हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है।

दो दिन पहले ससुराल आए एक युवक का शव सीढ़ी के छज्जे के सहारे फंदे से लटका मिला। जमुही गांव में रविवार दोपहर एक बजे घटना पता लगने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। पता लगा कि युवक मजदूरी करता था। पत्नी के बुलाने पर कानपुर से आया था। वहीं बेटे ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया।



बिधूना कोतवाली क्षेत्र के पिलखना गांव निवासी 30 वर्षीय कप्तान सिंह पुत्र शिशुपाल कठेरिया मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। इनदिनों वह कानपुर में रहकर काम कर रहा था। 12 दिसंबर को पत्नी के बुलाने पर उसके घर आया था। रविवार सुबह उसका शव फंदे से लटका देख स्वजन के पैरों तले जमीन निकल गई। उनके शोर मचाने पर पड़ोस से कुछ लोग पहुंचे। ससुर ने यूपी-112 को सूचना देकर घटना बताई गई। इस बीच कप्तान सिंह के घरवाले पहुंच गए। बेटे ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी निरीक्षक रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया स्वजन का कहना है कि सीढ़ी के छज्जे में लगे लोहे के सरिया में दुपट्टा का फंदा बनाकर कप्तान ने फंदा लगाया। जिससे उसकी जान चली गई।