    पर्यटकों को भा रहा यूपी का ये सफारी पार्क, खुले में शेर और तेंदुए को देख होते रोमांचित

    By Biresh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवंबर में लगभग 20 हजार पर्यटकों ने सफारी का दौरा किया, जिससे सफारी को लगभग 30 लाख रुपये की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर के महीने में तो सबसे अधिक लगभग 20 हजार पर्यटकों ने सफारी देखी है। इससे सफारी को लगभग 30 लाख रुपये की आय हुई है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

    सर्दी में और ज्यादा बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या

    इटावा सफारी पार्क में सर्दी के दिनों में तो अधिक संख्या में पर्यटक सफारी पहुंचते हैं और प्राकृतिक माहौल में वन्य जीवों का दीदार करते हैं। नवंबर में 19 हजार 610 पर्यटक सफारी पहुंचे। इन पर्यटकों को टिकट बिक्री से सफारी को लगभग 30 लाख रुपये की आय हुई है। इससे पहले किसी एक महीने में इतने पर्यटक नहीं पहुंचे हैं और ना इतनी आय हुई है।

     

    इन दो दिन ज्यादा भीड़

    सफारी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई है। शेरों को खुले में भ्रमण कराने के साथ ही अब लेपर्ड शावकों को भी खुले में छोड़ दिया गया है ताकि पर्यटक उछल कूद करते हुए लेपर्ड शावकों को देख सकें। इसके साथ ही भालू भी खुले में विचरण कर रहे हैं और एंटीलोप व हिरण भी उछल-कूद करते हुए दिखाई देते हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी में पहुंच रहे हैं । शनिवार और रविवार के दिनों में पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है और सफारी में मेले जैसा माहौल नजर आता है।

     

    सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं

    शेर खुले में विचरण करते हैं और पर्यटकों के वाहन उन्हीं के बीच से निकल जाते है। जिससे उन्हें प्राकृतिक माहौल का अनुभव होता है ऐसा लगता है । सफारी के डिप्टी डायरेक्टर डा. विनय सिंह ने कहा है कि सफारी में पर्यटकों के लिए लगातार बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। अधिक संख्या में पर्यटकों को सफारी में आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे अधिक संख्या में पर्यटक सफारी पहुंचे और प्राकृतिक माहौल में वन्य जीवों के दीदार करें।