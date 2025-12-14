झूठी शान के लिए हत्या...डेढ़ महीने से लापता थी आगरा के रिटायर्ड दरोगा की पुत्री, इटावा में मिला कंकाल
आगरा जनपद से लापता चल रही 35 वर्षीय एक युवती के संभावित नरकंकाल डेढ़ माह बाद मिला। आरोपित माता-पिता की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया। प्रेमी ने प् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। झूठी शान के लिए कत्ल का मामला सामने आया है। डेढ़ माह से लापता आगरा के रिटायर्ड दरोगा की पुत्री का कंकाल मिल गया है। माता-पिता की निशानदेही पर इटावा से उसका कंकाल बरामद किया गया है। प्रेमी ने पहले ही प्रेमिका के माता-पिता पर हत्या का आरोप लगाया था। आरोप था कि प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के परिजन नाराज थे।
आगरा जनपद से लापता चल रही 35 वर्षीय एक युवती के संभावित नरकंकाल एवं अवशेषों को डेढ़ माह बाद पता चला। रविवार को ग्वालियर बाईपास सुनवारा के समीप यमुना नदी किनारे से आगरा के थाना मलपुरा पुलिस टीम ने आरोपित माता-पिता की निशानदेही पर सर्च आपरेशन चलाकर बरामद किए। आगरा की फारेंसिक टीम ने घटना स्थल से अवशेषों को साक्ष्य संकलन कर उसे डीएनए जांच के लिए ले गई हैं।
प्रेम प्रसंग की वजह से हुई हत्या?
पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते नाराज युवती के घर वालों द्वारा उसकी हत्या कर शव को यहां लाकर फेंके जाने का आरोप हैं, हालांकि आगरा पुलिस ने किसी तरह के आरोप तय नहीं किए हैं। शव फेंके जाने के बाद किसी की निगाह न पड़ने से युवती के शव को जंगली जानवर खा गए। फारेंसिक टीम द्वारा कब्जे में लिए गए कंकाल व अवशेष को विनायक गार्डन थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा निवासी रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव की 35 वर्षीय पुत्री अंशु यादव का होना बताया जा रहा है।
प्रेमी ने लगाया था ये आरोप
युवती के लापता होने के संबंध में 30 अक्टूबर को उसकी घर से बिना बताए 5 बजे चले जाने की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। लेकिन मामले में तब मोड़ आया जब युवती को प्रेम करने वाले उसके प्रेमी ने 13 दिसंबर को पुलिस को सूचना दी कि लापता अंशु यादव की हत्या उसके ही घर वालों ने करके शव को गायब कर दिया है। इस पर पुलिस ने शक के आधार पर मामले की जांच शुरू की।
माता-पिता ने पूछताछ में करवाई निशानदेही
माता-पिता व अन्य स्वजन से शक के आधार पर पूछताछ के बाद रविवार को आगरा कमिश्नरेट की मलपुरा थाना प्रभारी विनोद मिश्रा, ग्वालियर बाईपास सुनवारा गांव पहुंचे। जहां स्वजन की निशानदेही के बाद लापता युवती के अवशेष को पुलिस टीम ने कब्जे में लेकर डीएनए मिलान आदि के लिए अवशेषों को एकत्रित कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि बीते चार दिनों से आगरा पुलिस कमिश्नरेट टीम यहां स्वजन की निशानदेही पर खोजबीन में जुटी हुई थी।
यहां पर मिला कंकला
आगरा कमिश्नरेट के मलपुरा थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव की पुत्री अंशु यादव डेढ़ माह से लापता चल रही थी। जिसकी गुमशुदगी उसके पिता द्वारा थाने पर 30 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी। 14 दिसंबर को युवती के प्रेमी अनुराग यादव निवासी उपरोक्त ने माता-पिता व घर वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। शक के आधार पर पूछताछ के बाद उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निशानदेही पर रविवार को उसके संभावित कंकाल को इटावा के ग्वालियर बाईपास यमुना नदी किनारे बरामद किया गया है। डीएनए जांच के लिए उसे भेजा जाएगा रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
