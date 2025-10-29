हमीरपुर में शादी वाले घर में हुआ खूनी खेल, प्रेमिका की चौखट से उठा प्रेमी का शव

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जिस घर में दो दिन बाद शादी की खुशियां मनाई जाने वाली थीं। वहां प्रेमिका की चौखट से प्रेमी का शव उठा। इतना ही नहीं प्रेमी की मौत बर्दाश्त न करने वाली प्रेमिका ने भी खुद की गर्दन व हाथ की कलाई को ब्लेड से काट लिया। जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

जिस गांव की प्रेमिका है उसी गांव का जनपद बांदा के गांव निवासी प्रेमी भी है। लेकिन बीते 30 वर्षों से उनका परिवार बांदा में ही रहा था। युवती की मां की मौत हो चुकी थी। पिता अपनी बेटी को पाल रहा था। घर की इकलौती बेटी होने के कारण पिता उसकी शादी के सपने अपनी आंखों में संजोए थे। लेकिन बेटी को युवक से प्रेम हो गया। करीब छह माह पूर्व युवती युवक के साथ भाग गई थी। जिसे पुलिस ने बरामद कर स्वजन को सुपुर्द कर दिया था।

इसके बाद स्वजन ने शादी तय कर दी थी और दो नवंबर को घर में शहनाई बजने वाली थी। लेकिन इस घटना से सब खत्म हो गया। उसे क्या पता था कि जिस लड़के से वह इतना प्यार करती है उसकी मौत उसी की चौखट पर होगी। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर युवती के पिता दोनों चाचा, दादी व चचेरे दादा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने बताया कि पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

घायल प्रेमिका को नहीं मिली एंबुलेंस, आटो में लाया गया अस्पताल प्रेमी की हत्या की खबर सुनकर गर्दन व हाथ काटने वाली प्रेमिका को एंबुलेंस भी नहीं मिली। जिस पर तत्काल उसे आटो से सीएचसी लाया गया। जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके गर्दन में तीन गहरे निशान व हाथ की कलाई में निशान पाए गए हैं। जिसे कानपुर रेफर किया गया है।

प्रेमी ने चाचा के पेट पर तीन व जांघ में किया था एक वार जिला अस्पताल में मौजूद घायल प्रेमिका के चाचा ने बताया कि उसकी भतीजी के प्रेमी ने उसके पेट में तीन वार किए थे और जांघ पर एक वार किया था। वह अपने साथ चाकू व सल्फास की गोलियां लाया था। घटना के बाद उसने सल्फास खा ली। जिससे उसकी मौत हो गई।

प्रेमी ने पहले भी तुड़वाई शादी पिता ने बताया कि उसकी बेटी की पहले भी शादी तय हो चुकी थी जिसे प्रेमी ने तुडवा दी थी। जिससे वह काफी परेशान था और अब जब शादी का समय आया तो यह सब कर डाला।

चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग के कारण कई बार हुए थे विवाद प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट- पीटकर हत्या करने के मामले में एक साल पहले भी दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था। दरअसल युवक जिस लड़की से प्रेम कर बैठा था वह लड़की सगे चाचा की बेटी है। कई सालों से दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार दोनों तरफ से स्वजन ने एक दूसरे को समझाया था। शादी संबंध के सामाजिक लोकाचार का हवाला देकर मामले को रफा- दफा कर दिया गया था। दिवंगत युवक को उसके पिता ने कुछ दिनों के लिए बाहर कमाने के लिए भेज दिया था। इस बीच दोनों के प्रेम प्रसंग चलते रहे। दो परिवारों में भी इसी बात को लेकर लगातार कटुता रही।