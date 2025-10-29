Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेमिका ने मिलने पहुंचे प्रेमी ने चाचा को मारा चाकू तो परिवार वालों ने उसे मार डाला, फिर प्रेमिका ने काट लिया गला

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    हमीरपुर में एक प्रेम प्रसंग में दुखद घटना घटी। प्रेमिका से मिलने गए युवक ने कथित तौर पर लड़की के चाचा पर चाकू से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में, लड़की के परिवार ने युवक को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में प्रेमिका ने भी अपना गला काट लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतक रवि का फाइल फोटो और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। स्वजन

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रेमिका से मिलने गए युवक को देख घर के लोग आक्रोशित हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस पर युवक ने चाकू निकालकर प्रेमिका के चाचा पर हमला कर दिया। जिससे चाचा घायल हो गया। लहूलुहान हालत में चाचा को देख घर के अन्य सदस्यों ने युवक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया और उसे पीट पीटकर मार डाला। कुछ ही देर बार प्रेमिका ने भी अपना गला काट लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल गांव पहुंच गया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं आरोपित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घायल चाचा को मौदहा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

    जनपद बांदा के जसपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय रवि पुत्र उमाशंकर का कोतवाली मौदहा के एक गांव निवासी एक युवती से कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर के लोग इस प्रेम प्रसंग में बाधक बने हुए थे। घरवालों ने युवती की शादी भी तय कर दी थी। आगामी दो नवंबर को युवती की शादी थी।

    शादी की जानकारी होने पर बुधवार की शाम करीब साढ़े चार बजे रवि प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा। जिसे देख स्वजन गाली गलौज करने लगे और विवाद शुरू हो गया। इस दौरान रवि ने प्रेमिका के चाचा पिंटू पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह देख स्वजन और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए और प्रेमी की घेरकर पिटाई करना शुरू कर दी।

    स्वजन ने प्रेमी को इस कदर पीटा की प्रेमिका की चौखट में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित बल्ली और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल चाचा पिंटू को इलाज के लिए मौदहा सीएचसी भिजवाया। जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    कुछ ही देर में प्रेमिका ने भी गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाल उमेश सिंह ने बताया कि आरोपित बल्ली व मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक कोई तहरीर नही मिली है।

     

    यह भी पढ़ें- हिंदू बन किशोरी को अगवा कर दिल्ली ले जाकर किया दुष्कर्म, मतांतरण का प्रयास

    यह भी पढ़ें- कानपुर में स्कूल से घर जा रहे कक्षा 5वीं के छात्र का वैन से अपहरण, रूमाल सुंघाकर किया बेहोश, समझदारी से बचा

    यह भी पढ़ें- Kanpur Dehat में DM आवास के पास 30 मिनट तक PNG लाइन लीक, अफरातफरी, यातायात रोका व लोग भागे