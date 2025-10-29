प्रेमिका ने मिलने पहुंचे प्रेमी ने चाचा को मारा चाकू तो परिवार वालों ने उसे मार डाला, फिर प्रेमिका ने काट लिया गला

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रेमिका से मिलने गए युवक को देख घर के लोग आक्रोशित हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस पर युवक ने चाकू निकालकर प्रेमिका के चाचा पर हमला कर दिया। जिससे चाचा घायल हो गया। लहूलुहान हालत में चाचा को देख घर के अन्य सदस्यों ने युवक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया और उसे पीट पीटकर मार डाला। कुछ ही देर बार प्रेमिका ने भी अपना गला काट लिया।

घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल गांव पहुंच गया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं आरोपित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घायल चाचा को मौदहा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

जनपद बांदा के जसपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय रवि पुत्र उमाशंकर का कोतवाली मौदहा के एक गांव निवासी एक युवती से कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर के लोग इस प्रेम प्रसंग में बाधक बने हुए थे। घरवालों ने युवती की शादी भी तय कर दी थी। आगामी दो नवंबर को युवती की शादी थी।

शादी की जानकारी होने पर बुधवार की शाम करीब साढ़े चार बजे रवि प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा। जिसे देख स्वजन गाली गलौज करने लगे और विवाद शुरू हो गया। इस दौरान रवि ने प्रेमिका के चाचा पिंटू पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह देख स्वजन और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए और प्रेमी की घेरकर पिटाई करना शुरू कर दी।

स्वजन ने प्रेमी को इस कदर पीटा की प्रेमिका की चौखट में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित बल्ली और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल चाचा पिंटू को इलाज के लिए मौदहा सीएचसी भिजवाया। जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।