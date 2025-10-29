हमीरपुर में बाइक पर बैठे चाचा- भतीजे को कार ने मारी टक्कर, मासूम को रौंदती निकली कार

संवाद सहयोगी, जागरण, राठ (हमीरपुर)। हमीरपुर रोड स्थित सड़क किनारे बाइक पर बैठे चाचा भतीजे को चार पहिया वाहन टक्कर मारने के बाद मासूम बच्चे को रौंदता हुआ निकल गया। इस हादसे में मासूम भतीजे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। लेकिन वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भाग निकले। मृतक मासूम के पिता ने चालक के विरुद्ध तहरीर दी है।

कोतवाली के धनौरी गांव निवासी तुलसीदास ने बताया कि बुधवार को वह राठ कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ले में अपनी भाभी ज्योति को लेकर ससुराल आया था। शाम करीब चार बजे वह भाभी व डेढ़ वर्षीय भतीजे युवांश लेकर बाइक से गांव जा रहा था। तभी हमीरपुर मार्ग स्थित ब्लाक गेट सामने दुकान से सब्जी खरीदने लगा। उसकी भाभी सब्जी खरीदने लगी। वह व उसका भतीजा बाइक पर बैठे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए चार पहिया वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वह व उसका मासूम भतीजा गिर गया।

इसके बाद गाड़ी चालक भतीजे को रौंदते हुए निकल गया। जिससे उसके भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। उसका भाई खेती किसानी करता है। इकलौते पुत्र की मौत पर मां ज्योति का रो-रोकर बेहाल है। कोतवाल अमित सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।