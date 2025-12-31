Weather Updates : फतेहपुर में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, जनजीवन और व्यवस्थाएं प्रभावित

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। Weather Updates: एक सप्ताह से भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। जनमानस ही नहीं पशु-पक्षी भी हाड़कंपाऊ सर्दी में कांप उठे हैं। जंगलों में पक्षियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। रोडवेज बस स्टाप व रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते हुए यात्री गंतव्य को रवाना हुए। भीषण सर्दी को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर समाजसेवियों ने स्टाल लगाकर निकलने वाले राहगीरों को मुफ्त चाय का वितरण किया।

फतेहपुर में अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, वहीं न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह 11 बजे तक घने कोहरे की चादर छाई रही। दृश्यता मात्र आठ मीटर रही।पालिका चेयरमैन राजकुमार मौर्य व एसडीएम अनामिका श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टाप व जिला अस्पताल के रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।





आधे-अधूरे काऊकोट, कंपकपा रहे गोवंशी जिले में 70 गोशालाएं संचालित हैं, इनमें 13 हजार गोवंशी संरक्षित हैं। सर्दी से गोशालाओं में गोवंशी पशु कंपकपा रहे हैं। इंतजाम नाकाफी हैं। निर्देश है कि हर गोशाला में दिन व रात में अलाव जलवाए जाएं और प्रत्येक गोवंशी को काऊकोट पहनाया जाए। हकीकत यह है कि आधे गोवंशी पशुओं के लिए भी काऊकोट नहीं है। अलाव की लकड़ी भी प्रधानों के घर पहुंच रही है। कोरम पूरा करने के लिए सिर्फ एक या दो अलाव जलवाए जा रहे हैं। यहां तक की गोशालाओं में बनें टिनशेड भी तिरपाल से शतप्रतिशत ढके नहीं गये हैं जिससे पशुओं को सर्द हवाओं का शिकार होना पड़ रहा है। सीडीओ पवन कुमार मीना ने बताया कि निरीक्षण कराकर जहां व्यवस्थाएं कमजोर हैं सही कराया जाएगा। अब तक व्यवस्था न करने वाले सचिवों को कार्रवाई भी की जाएगी।



शहर में अलाव कम, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था ही नहीं जिले में दस निकाय क्षेत्र हैं जहां सदर व बिंदकी पालिका समेत आठ नगर पंचाायतें अलाव जलवा रही हैं, लेकिन सर्दी को देखते हुए अलावों की संख्या कम है। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड व रेलवे स्टैंड में अलाव जलना चाहिए। लेकिन खागा, बिंदकी, सतनरैनी, फैजुल्लापुर, रमवां, ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां अलाव ही नहीं जल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में में ग्राम प्रधानों को निर्देश हैं कि अलाव जलवाएं ताकि सर्दी से बचाव हो सके, लेकिन अंधेर यह है कि अलाव ग्रामीण क्षेत्रों में जल ही नहीं रहे।



2400 कंबल बंटे, लेकिन दूसरी खेप आई ही नहीं सरकारी स्तर पर तहसीलों को कंबल वितरण की जिम्मेदारी दी गयी है। खागा, बिंदकी और सदर तहसील को सर्दी से बचाव के लिए 3000 कंबल दिए गए हैं, जिसमें से अब तक 2400 गरीबों को वितरण हो गया है। बचे कंबलों को सड़क किनारे मौजूद गरीबों को बांटा जा रहा है, लेकिन तीन हजार कंबल की खेप और आनी हैं, जोकि अभी तक तहसीलों को उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में सर्दी निकलने के बाद कंबल वितरण पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। हालांकि एडीएम राजस्व एवं वित्त अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि कंबल की अवशेष खेप जल्द तहसीलों को भेजी जाएगी।



पिछले नौ दिनों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में) दिनांक--अधिकतम--न्यूनतम

23 दिसंबर- 18.1- 7.4

24 दिसंबर- 19.6-8.8

25 दिसंबर- 20.1--8.2

26 दिसंबर- 19.7- 8.6

26 दिसंबर-20.1 - 8.8

27 दिसंबर- 17.4- 7.6

28 दिसंबर- 16.2- 6.5

29 दिसंबर- 17.4- 7.6

30 दिसंबर- 16.9-7.2



रोडवेज वर्कशाप में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं डिपो के पूर्वी गेट में नाला निर्माण के चलते रोडवेज विभाग वर्कशाप से बसों का संचालन कर रहा है। विभाग प्रतिदिन 149 बसों बसों का संचालन कर रहा है। इन बसों से प्रतिदिन 14 हजार यात्री आवागमन करते हैं। लेकिन बढ़ती सर्दी के चलते वर्कशाप में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और न ही अलाव की। साथ ही पानी पीने तक की व्यवस्था नही है। सर्दी के कारण यात्री कांपते रहते हैं।