फतेहपुर में प्रेमिका के घर वालों की पिटाई के बाद लापता हुआ प्रेमी, अब पेड़ में फंदे पर लटकता मिला शव
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। वह कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका के घर वालों द्वारा पीटे जाने के बाद लापता हो गया था। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रेमिका के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। चांदपुर थाने के एक गांव में प्रेमी युवक को रविवार की देर शाम मिर्च मंडी मदरी जाते समय रास्ते में प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ कर मारपीट की थी। मारपीट की घटना के बाद से प्रेमी लापता हो गया था। सोमवार को पुलिस में प्रेमी के स्वजन ने लापता होने की सूचना दी थी।
पुलिस प्रेमी तलाश कर रही थी कि बुधवार को सुबह करीब नौ बजे पड़ोसी गांव सरहन बुजुर्ग के दुर्गा शंकर दुबे अपने खेत चारा लेने पहुंचे तो खेत में आंवले के पेड़ पर रस्सी के फंदे से प्रेमी का शव लटकता मिला। सूचना पाकर स्वजन व पुलिस मौके में पहुंची। थाना प्रभारी विनोद पटेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
