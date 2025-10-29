सैफई में इलाज के दौरान 6 साल के नाती की मौत, सदमे में अस्पताल से निकल पेड़ पर फंदे से लटक दादी ने भी दे दी जान

संवाद सहयोगी, जागरण सैफई(इटावा)। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के परिसर में इलाज के दौरान अपने छह वर्षीय नाती हर्ष कुमार की मौत की खबर सुनते ही दादी रानी देवी 52 बर्षीय गहरे सदमे में विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चली गईं और बुधवार सुबह सैफई से रवैयापुर गांव व हैवरा डिग्री कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर सागौन के पेड़ पर फंदे से लटकी मिलीं। मृतका की पहचान ग्राम ब्यौरा नमलपुर पोस्ट ऊंचा, थाना मुरादगंज, जनपद औरैया निवासी रानी देवी पत्नी रामकिशन के रूप में हुई है।

स्वजन बताते हैं कि नाती हर्ष कुमार 6 बर्षीय को 24 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब 12 बजे उपचार के दौरान हर्ष की मृत्यु हो गई। यह सूचना मिलते ही रानी देवी अत्यधिक व्यथित हो गईं। वे अस्पताल परिसर में ही थी उन्होंने स्वजनों से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर हवा लेने जा रही हैं और फिर लौटकर नहीं आईं। स्वजन के सदस्य नाती के शव के साथ गांव के लिए रवाना हो गए और सुबह तक रानी देवी का पता नहीं चल सका।



बुधवार सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों ने सैफई निवासी गौरव यादव के खेत में सागौन के पेड़ पर साड़ी के फंदे से रानी देवी को लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पीजीआई चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक हेमंत कुमार, कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह तथा फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।