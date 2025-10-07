Explosion Update:फर्रुखाबाद में विस्फोट का राज हैरान करने वाला, फोरेंसिक टीम ने सौंपी रिपोर्ट

Farrukhabad Coaching Center Explosion Updates फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट की फोरेंसिक रिपोर्ट में सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस के कारण विस्फोट होने की पुष्टि हुई है। इस घटना में दो युवकों की मृत्यु हो गई थी और सात बच्चे घायल हो गए थे। जांच में बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से नमूने लिए थे।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। Farrukhabad Coaching Center Explosion Updates: कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट के मामले में फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में भी सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस से विस्फोट होने की पुष्टि की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार चार अक्टूबर की दोपहर को सातनपुर मंडी रोड पर सांसद मुकेश राजपूत के करीबी रिश्तेदार भवन में किराए पर बिना पंजीकरण के संचालित द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर व सेल्फी स्टडी प्वाइंट के बाहर भीषण विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में निनौआ निवासी आकाश कश्यप और सेंट्रल जेल के सामने बिजाधरपुर निवासी आकाश सक्सेना की मौत हो गई थी और कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

बम निरोधक से लेकर एटीएस ने की थी जांच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में कोचिंग सेंटर के बाहर शौचालय टैंक में मीथेन गैस बनने से विस्फोट का कारण बताया था। हालांकि विस्फोट की अधिकारिक वजह स्पष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ता (बीडीएस), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के अलावा कन्नौज के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डा. पीके श्रीवास्तव की अगुवाई में कानपुर व फतेहगढ़ की फोरेंसिक टीम ने रविवार को घटनास्थल का जायजा लेकर नमूने संकलित किए थे। मंगलवार को डा. प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को सौंप दी है।

अपर पुलिस अधिक्षक ने भी की पुष्टि अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार के मुताबिक फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस के कारण धमाका होना बताया गया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बारे में जानकारी मिली है। प्रथम दृष्टया अनुभव के आधार पर सेप्टिक टैंक में ही विस्फोट पाया गया था।

विस्फोट में सात बच्चे हो गए थे घायल कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट से सात बच्चे घायल हो गए थे। इस समय पांच बच्चों का उपचार लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इनमें एक छात्रा के कंधे पर चोट थी। स्वजन कंधे पर फ्रैक्चर होना मान रहे थे, एक्स-रे जांच में फ्रैक्चर नहीं निकला। हालांकि छात्रा के कंधे पर बैंडेज बांध दिया गया। इस हादसे में कोचिंग सेंटर में मौजूद निखिल, अभय, रिदम, अंश, अनुभव राठौर, अंशिका, पियूष को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वजन रिदम व अभय को कानपुर ले गए थे। इस समय में अंशिका, निखिल, अंश, अनुभव और पियूष का उपचार लोहिया अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को आर्थोपेडिक सर्जन डा. ऋषिकांत वर्मा ने बताया कि स्वजन का कहना था कि अंशिका के कंधे पर फ्रैक्चर है। उन्होंने उसका एक्स-रे कराया। एक्स-रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं निकला। इसलिए कंधे पर फिगर आफ 8 बैंडेज बांधा गया है।